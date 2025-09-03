Κεφάλια μέσα: Πώς χάνουμε τα κιλά των διακοπών;

Από τη χαλάρωση του καλοκαιριού, μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπωρινούς ρυθμούς. Κι όταν ανεβαίνουμε στη ζυγαριά, εκεί σκεφτόμαστε πώς θα χάσουμε μέσα σε μία ημέρα τα κιλά που πήραμε μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο, φυσικά, είναι λάθος. Δεν μπορούμε, από μια περίοδο απόλυτης διατροφικής απελευθέρωσης όπως αυτή των διακοπών, να σοκάρουμε τον οργανισμό μας ξεκινώντας απότομα και αυστηρά διαιτητικά σχήματα, τα οποία άλλωστε δεν είναι και απαραίτητα.

Η θέσπιση και μόνο κάποιων απλών βασικών κανόνων και η επαναφορά ενός σωστού προγραμματισμού είναι συνήθως ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να απαλλαγούμε από τα φουσκώματα και τα παραπάνω κιλά του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δέκα πιο σημαντικά και εύκολα βήματα για να το επιτύχετε.

Επιστρέψτε στο καθημερινό σας πρωινό

Μία από τις πιο συχνές συνήθειες των διακοπών είναι η καθυστέρηση του πρωινού, το οποίο πολλές φορές γίνεται ακόμα και μεσημεριανό. Παράλληλα, ποιοτικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό και ποσοτικά είναι μεγάλο καθώς το επόμενο γεύμα συνήθως καθυστερεί. Ιδανικά, λοιπόν, φέρτε πάλι στην κανονική ώρα του το πρωινό σας. Από τους καλοκαιρινούς μπουφέδες ή τις τυρόπιτες και τα κρουασάν των φούρνων, εντάξτε ένα πιο μικρό, αλλά πλήρες και ισορροπημένο πρωινό στο ημερήσιο διατροφικό σας πλάνο. Αυτό μπορεί να αποτελείται από μία μερίδα γάλακτος ή γαλακτοκομικού προϊόντος χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, μία μερίδα δημητριακών ολικής άλεσης και ένα φρούτο.

Εντάξτε μικρά σνακ ανάμεσα στα βασικά γεύματά σας

Ξεχάστε τις πολύωρες αφαγίες από το πρωί μέχρι το απόγευμα και ενσωματώστε μικρά σνακ στο ημερήσιο διαιτολόγιό σας, μεταξύ των κυρίως γευμάτων, υπό μορφή φρούτων, γαλακτοκομικών ή ανάλατων ξηρών καρπών. Απαιτούνται μικρά και συχνά γεύματα στο σπίτι και στη δουλειά για να βρίσκεται σε μια ισορροπία ο οργανισμός και να μη διαμορφώνονται συνθήκες πείνας, οι οποίες θα εκφραστούν με ανεξέλεγκτο τρόπο στο κυρίως γεύμα, κατά την επιστροφή στο σπίτι μετά από μια δύσκολη ημέρα.

Βάλτε στο τραπέζι σας ποικιλία από όλες τις ομάδες τροφίμων

Συχνά οι εύκολες λύσεις των διακοπών είναι το κρέας, τα ζυμαρικά και, για τους λάτρεις του junk, τα σουβλάκια, οι πίτσες, τα μπέργκερ κ.ά. Επιστρέφοντας στην καθημερινότητά σας, επιστρέψτε και σε τροφές όπως τα λαχανικά, τα όσπρια, τα λαδερά και το ψάρι και μειώστε τα ζυμαρικά και το κόκκινο κρέας.

Επαναφέρτε το μεσημεριανό σας στις σωστές ώρες

Στις διακοπές, πολλές φορές το βασικό γεύμα της ημέρας είναι το απόγευμα ή το βράδυ. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, οπότε πρέπει να αρχίσετε πάλι να το τρώτε τις μεσημεριανές ώρες, συνοδευόμενο πάντα από μια μεγάλη σαλάτα.

Τρώτε ελαφριά το βράδυ

Άλλη μία από τις «κακές συνήθειες» που πρέπει να περιορίσετε είναι οι μεγάλες ποσότητες βραδινού φαγητού. Δοκιμάστε να συμπεριλάβετε στο βραδινό σας κάποιες από τις παρακάτω τροφές, τις οποίες φροντίστε να καταναλώνετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τον ύπνο:

Μία σαλάτα με ποικιλία λαχανικών, λίγο λάδι, μικρή ποσότητα πρωτεΐνης (τυρί, κοτόπουλο, τόνο, αβγό) και μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης

Ένα τοστ με ψωμί ολικής άλεσης, άπαχο τυρί και γαλοπούλα μαζί με μία σαλάτα ή ένα ποτήρι γάλα

Μία φρουτοσαλάτα με φρούτα εποχής, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και λίγο μέλι, δημητριακά ολικής άλεσης ή λίγους ξηρούς καρπούς

Γάλα χαμηλών λιπαρών με δημητριακά ολικής άλεσης

Ένα μέτριο παξιμάδι με ένα μικρό κομμάτι φέτα και λίγη ντομάτα

Μία μεγάλη φέτα καρπούζι με ένα μικρό κομμάτι φέτα ή ένα μεγάλο κομμάτι άπαχο ανθότυρο

Ελέγξτε τα παχυντικά επιδόρπια

Πολλές από τις καλοκαιρινές θερμίδες προέρχονται από τα γλυκά ή/και τα παγωτά, τα οποία καταναλώνονται είτε ως επιδόρπιο είτε μόνα τους το απόγευμα ή το βράδυ.

Η υψηλή περιεκτικότητά τους ωστόσο σε λίπος και ζάχαρη τα καθιστά πολύ συμπυκνωμένα ενεργειακά και, άρα, πολύ παχυντικά. Για αυτόν το λόγο, αντικαταστήστε τα με υγιεινές επιλογές όπως τα φρέσκα φρούτα, το γιαούρτι ή ένα παγωτό τύπου σορμπέ.

Περιορίστε το φαγητό εκτός σπιτιού

Καλώς ή κακώς, οι διακοπές έτσι είναι: φαγητό έξω και ξεκούραση από το καθημερινό μαγείρεμα. Ωστόσο, όταν τρώτε εκτός σπιτιού, δεν είναι εύκολο να ελέγχετε πόσο λάδι και αλάτι έχει το πιάτο σας, με αποτέλεσμα να φορτώνεστε με περισσότερες θερμίδες. Γι’ αυτό, χρειάζεται να επανέλθετε στο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και, εννοείται, τις βραδινές ώρες να αποφεύγετε σουβλάκια και πίτσες. Αν, πάλι, θέλετε να παραγγείλετε απέξω, προτιμήστε σουβλάκι με αλάδωτη πίτα, καλαμάκι κοτόπουλο και λαχανικά.

Ελαττώστε το αλκοόλ

Οι θερμίδες του αλκοόλ, που τους θερινούς μήνες ρέει άφθονο, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την αύξηση του βάρους. Ένα γραμμάριο αλκοόλ δίνει 7 θερμίδες και, πρακτικά, δύο με τρία ποτά σε μια έξοδο μπορεί να ισοδυναμούν με ένα μικρό γεύμα. Επομένως, προσπαθήστε να το περιορίσετε μόνο σε κοινωνικές εξόδους, πάντα με μέτρο. Φροντίστε επίσης να επιλέγετε ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Το κρασί αποτελεί την πιο καλή πρόταση, με ένα κολονάτο ποτήρι –είτε λευκό είτε κόκκινο, καθώς δεν διαφέρουν ιδιαίτερα– να δίνει από 125 μέχρι 150 θερμίδες.

Πίνετε πολύ νερό

Στις διακοπές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δεν πίνουμε αρκετό νερό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι είμαστε πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Τώρα λοιπόν που είστε στη βάση σας, φροντίστε να αναπληρώσετε την έλλειψή του και να πίνετε άφθονο. Θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε μια καλή εντερική και μεταβολική λειτουργία και να διώξετε από πάνω σας τις τοξίνες του αλκοόλ και του πρόχειρου φαγητού.

Ασκηθείτε

Ίσως η μόνη καλοκαιρινή συνήθεια που πρέπει να διατηρήσετε είναι η άσκηση. Όσο ο καιρός το επιτρέπει και έχετε τη δυνατότητα, συνεχίστε τα μπάνια σας. Διαφορετικά, περπατάτε καθημερινά ή γραφτείτε σε ένα γυμναστήριο ώστε να έχετε κατοχυρωμένη τη γυμναστική όλου του φθινοπώρου και του χειμώνα.