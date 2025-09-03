DO’S: Στα επαγγελματικά, αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, προκειμένου να διαχειριστείς οτιδήποτε κι αν σου ανατεθεί. Παράλληλα, πρέπει να είσαι άκρως προσεκτικός και συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις, για να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη. Αξιοποίησε και την αισιοδοξία σου, για να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Κάπως πιο θετικά.

DON’TS: Μην υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και μην εμπλακείς σε καταστάσεις που ξέρεις εξαρχής ότι θα σε ζορίσουν. Μην προχωρήσεις με τα πλάνα σου, αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει την σκέψη και το μυαλό σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι και μην επικοινωνείς τις διαφωνίες σου με έντονο και περίεργο τρόπο. Μη γίνεις ούτε ειρωνικός χωρίς λόγο.