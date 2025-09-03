Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
- Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Βίντεο
- Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
- Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, προκειμένου να διαχειριστείς οτιδήποτε κι αν σου ανατεθεί. Παράλληλα, πρέπει να είσαι άκρως προσεκτικός και συγκεντρωμένος σε ό,τι κι αν κάνεις, για να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη. Αξιοποίησε και την αισιοδοξία σου, για να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Κάπως πιο θετικά.
DON’TS: Μην υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και μην εμπλακείς σε καταστάσεις που ξέρεις εξαρχής ότι θα σε ζορίσουν. Μην προχωρήσεις με τα πλάνα σου, αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει την σκέψη και το μυαλό σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λένε οι άλλοι και μην επικοινωνείς τις διαφωνίες σου με έντονο και περίεργο τρόπο. Μη γίνεις ούτε ειρωνικός χωρίς λόγο.
Ταύρος
DO’S: Δρομολόγησε σωστά τις σημαντικές υποθέσεις που τρέχουν τώρα στη ζωή σου μόνο αν θεωρείς πως έχεις λάβει την ξεκάθαρη εικόνα όσων συσχετίζονται με αυτά. Αλλιώς κλάφτα! Στα επαγγελματικά, βεβαιώσου ότι δεν έχουν γίνει λάθη και μετά παρέδωσε οτιδήποτε σου έχει ανατεθεί να διεκπεραιώσεις. Αργά και σταθερά χωρίς βιασύνες! Α! Και οργανωμένα, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις την θολούρα στην επικοινωνία και στον τρόπο σκέψης σου να υπερτερήσει. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο σου. Μην επηρεαστείς από τους γύρω σου, γιατί θα καταλήξεις σε λάθος συμπεράσματα. Στα επαγγελματικά, μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις, αλλά ούτε και προσδοκίες. Μην περιπλέκεις τα πάντα γύρω σου, γιατί άκρη δεν θα βγάλεις.
Δίδυμοι
DO’S: Τα πιο ενδόμυχα συναισθήματά σου ίσως ξεπηδήσουν σήμερα. Το καλό είναι πως το βλέπεις σαν ευκαιρία να τα αναλύσεις λίγο πιο βαθιά και δεν σε τρομάζει. Εύγε! Έπειτα από αυτή τη διεργασία, γιατί δεν προσπαθείς να τα εκφράσεις με άνεση στους απέναντι; Αυτός είναι ένας σωστός τρόπος, πάντως, για να εμβαθύνεις τις σχέσεις σου μαζί τους.
DON’TS: Μην πετάς χαρταετό στα επαγγελματικά, γιατί ενδέχεται σήμερα να δημιουργηθούν καλές βάσεις για πρόοδο κι εξέλιξη, κάτι που θα ωφελήσει και την τσέπη σου. Μην είσαι απρόσεκτος στην οικογένεια, ειδικά όσον αφορά τις συμπεριφορές που θα δεις εκεί. Μην αφήσεις την θολωμένη σου κρίση να σε κάνει να μιλήσεις έντονα ή με πείσμα. Δεν θα βγει άκρη!
Καρκίνος
DO’S: Εκμεταλλεύσου την αισιοδοξία που σε διακατέχει, για να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Βάλε τα πάντα σε μια σωστή και οργανωμένη σειρά, διατηρώντας την ψυχραιμία σου ακέραιη no matter what! Αποδέξου το ότι ο καθένας έχεις τον τρόπο του και δεν είναι ανάγκη να ακολουθεί τον δικό σου. Ακόμα κι αν πάρεις μέρος σε περίεργες συζητήσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις ασυνεννοησίες να υπερτερήσουν. Μην εκνευριστείς, αν κάποιος ανώτερος πάρει κάποια απόφαση, την οποία εσύ θεωρήσεις περίεργη. Μην απαντάς στους άλλους με ένταση λόγω του άγχος ή της έντασής σου. Μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές και τις ειρωνείες, γιατί σε βλέπω να καταλήγεις να πιαστείς μαλλί με μαλλί.
Λέων
DO’S: Μέτρα τα λόγια σου, αλλά φύλαξε και τα ρούχα σου σήμερα! Παράλληλα, σταμάτα να ποντάρεις πολλά ή να βασίζεσαι στις υποσχέσεις τρίτων. Πριν πεις το «ναι» σε οτιδήποτε, δες αν έχεις τα εφόδια και τις δυνάμεις γι’ αυτό. Εξέτασε ξανά κάποιες προτάσεις που είχες απορρίψει. Στα ερωτικά, συζήτησε και μετά πάρτα στο κρανίο, αν πρέπει.
DON’TS: Μην ανοίγεσαι σε όλους, γιατί δεν είναι όλοι άξιοι της εμπιστοσύνης που τους δείχνεις. Αν, λοιπόν, νιώθεις, ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε μην το αγνοήσεις αυτό το ένστικτο. Ειδικά αν βλέπεις ότι ορισμένοι αλλάζουν τις απόψεις τους διαρκώς. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να είσαι και τόσο καχύποπτος πια με τους συναδέλφους σου, έτσι;
Παρθένος
DO’S: Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου, ώστε να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου άνετα. Δέξου τη βοήθεια και την υποστήριξη των συναδέλφων σου σε όλο αυτό, για να βγει πιο εύκολα. Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε δεν σε γεμίζει πια. Αν, τώρα, κάτι από αυτά που θα ακούσεις δεν σου αρέσει και τόσο, τότε πρόσεχε το πως θα απαντήσεις σε αυτό.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές λόγω άγχους και καχυποψίας, έτσι; Μη βάλεις τον εαυτό σου σε αχρείαστα διλήμματα. Μη διστάσεις να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, αν νιώθεις, ότι έτσι σου βγαίνει πιο εύκολα το πράγμα. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα που κάνεις. Κοινώς μην προβείς σε αχρείαστες σπατάλες. Ειδικά αν τις κάνεις για λόγους εντυπωσιασμού.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, με χαρά σου ανακοινώνω, πως τώρα πια μπορείς να είσαι ελαφρώς αισιόδοξος από την τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Αρκεί να δεις τις θετικές εξελίξεις και να σταματήσεις την κλάψα, σωστά; Άρπαξε, λοιπόν, τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, αλλά λύσε και τα διάφορα απρόοπτα issues που ίσως προκύψουν.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις (ειδικά για συναδέλφους) λόγω του ότι θα μάθεις πως παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Μην αλλάξεις στάση απέναντι στους ανθρώπους σου, γιατί θα δημιουργήσεις αρνητικές εντυπώσεις για το πρόσωπό σου. Αν προκύψουν εντάσεις στην οικογένεια, μην εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου άκομψα.
Σκορπιός
DO’S: Ξεκινάς τη μέρα σου ήρεμα. Για να το διατηρήσεις αυτό το mood, λοιπόν, μείνε μακριά από συζητήσεις που ξέρεις, ότι θα σου ρίξουν την ψυχολογία. Αντιθέτως επικεντρώσου στο πως μπορείς να ξεμπερδέψεις με τις δουλειές σου γρήγορα, άνετα κι αποτελεσματικά. Πρόσεχε το τι συνεννοείσαι στην παρέα, γιατί το πράγμα ίσως είναι λίγο μπερδεμένο εκεί.
DON’TS: Μην αφήσεις ανούσιες λεπτομέρειες να περιπλέξουν τα πράγματα στο μυαλό σου. Μην αφήνεις το πείσμα και την ένταση να σε κάνουν να αντιδράσεις αλλοπρόσαλλα ή ακόμα και έντονα. Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, αν δεις ότι το απαιτούν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις.
Τοξότης
DO’S: Πάρε μια ανάσα, καθώς τα οικονομικά με τα οποία πάλευες τον τελευταίο καιρό, φαίνεται να μπαίνουν σε μια ωφέλιμη σειρά. Ουφ! Κάνε, όμως, κι εσύ ό,τι καλύτερο μπορείς, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις, έτσι; Κράτα θετική και ήρεμη στάση και απόφυγε να επηρεαστείς από εξωτερικούς παράγοντες ή τα διάφορα που θα ακουστούν.
DON’TS: Μην αντιδράσεις με υπερβολικό τρόπο σε κάποια πράγματα που θα ακούσεις. Μην αφήσεις ούτε την κρίση σου να θολώσει. Αυτά ισχύουν, πάντως, και για την σχέση σου. Μη γίνεις υπερβολικός, αλλά ούτε και πεισματάρης, γιατί ενδέχεται να εκτεθείς. Το ότι κατανοείς τα πάντα εύκολα, δεν σημαίνει πως μπορείς να εκφραστείς και εύκολα, ΟΚ;
Αιγόκερως
DO’S: Δέξου οποιαδήποτε ευκολία σου προσφερθεί, ειδικά στα επαγγελματικά. Έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις ευκολότερα τα πλάνα σου στη δουλειά. Ταυτόχρονα, απόφυγε τα ρίσκα και τις παρορμητικές κινήσεις, νομίζοντας πως έτσι θα εντυπωσιάσεις τους άλλους. Μετρίασε τις απαιτήσεις σου στις διαπραγματεύσεις, για να μην χαλάσεις την εικόνα σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις της μέρας να θολώσουν την κρίση σου, γιατί τότε δεν θα ξέρεις προς τα που θα πρέπει να κινηθείς. Μην αφήνεις την θολή ατμόσφαιρα να σε δυσκολεύει στο να κατανοήσεις κάποια πράγματα, αλλά ούτε και να σου δημιουργεί τρελό άγχος. Σε αυτό παίζει ρόλο το ότι δεν έχεις και πολλές εναλλακτικές, αλλά και πάλι!
Υδροχόος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από την πολυκοσμία, για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ηρεμία σου. Κάνε, λοιπόν, τις δουλειές σου ανενόχλητος. Παράλληλα, κλείσε τις εκκρεμότητες που σου έχουν μείνει ανοιχτές. Γενικώς σήμερα μπορείς να λειτουργήσεις με τον δικό σου τρόπο, για να νιώσεις και λίγο πιο ασφαλής. Ξέρεις, σαν τον παλιό, καλό καιρό!
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις λεπτομέρειες, τις δεύτερες σκέψεις ή από αυτά που μαθαίνεις έστω και από σπόντα. Κυρίως μην προσπαθήσεις να τις επιβεβαιώσεις, γιατί ενδέχεται να εκτεθείς και μάλλον άδικα. Μην πάθεις εμμονή, έτσι; Μη μιλάς με τρόπο απότομο και παρορμητικό. Μην επιμένεις στον χαβά σου- ειδικά αν ξέρεις ότι έχεις άδικο!
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου, για να εκφραστείς αμεσότερα και αποτελεσματικότερα. Εξέτασε το κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να σε βοηθήσει να πας μπροστά και να εξελιχθείς. Δημιούργησε εσύ ο ίδιος τις συνθήκες που θα συμβάλλουν στο να κλείσεις κάποιες υποθέσεις που δεν τραβάνε άλλο πια. Κάντο ακόμα κι αν δεν το δεχτούν οι απέναντι.
DON’TS: Μην μπεις σε διαδικασία να εξηγείσαι στους άλλους, ειδικά αν δεν το θες. Μην εκνευριστείς από κάποια σχόλια που θα ακούσεις και μην πεις πράγματα εν βρασμώ. Γενικώς μην εμπλακείς σε συζητήσεις που θα περιπλέξουν τα πράγματα, έτσι; Μη γίνεσαι υπερβολικός. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και στις σπατάλες που κάνεις.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Χρυσάφι το κρέας
- Γιατί η Σνάμπελ (ΕΚΤ) ζητά «πάγωμα» των επιτοκίων
- Προειδοποίηση Ρέι Ντάλιο: Ο Τραμπ μας γυρνάει στον αυταρχισμό του 1930
- Γαλλία – Πολωνία 83-76: Έβαλαν «φωτιά» στον όμιλο οι Γάλλοι!
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 03.09.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις