Αναβίωση του παλιού Δασονομείου Κίρκης Έβρου
Διασώζεται και επαναλειτουργεί το κτίριο του παλιού Δασονομείου Κίρκης Έβρου. Θα αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας φοιτητών.
Τη διάσωση και επαναλειτουργία του κτιρίου του παλιού Δασονομείου της Κίρκης Έβρου, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διασφαλίζει η δωρεά της ΔΕΘ – Helexpo.
Ο Περιφερειάρχης κος Τοψίδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για τη δωρεά, η οποία, όπως τόνισε, «συμβάλλει αποφασιστικά ώστε το κτίριο αυτό όχι μόνο να διασωθεί και να συντηρηθεί, αλλά να αξιοποιηθεί ως ένα πολύ-λειτουργικό σημείο πολλαπλών δραστηριοτήτων». Το κτίριο αυτό, όπου στο παρελθόν στεγαζόταν οι υπηρεσίες του Δασαρχείου, έχει εγκαταλειφθεί πέραν της εικοσαετίας. Αποτελεί, όμως, ένα από τα τοπόσημα του οικισμού, φέρει πολλαπλές σημασίες για τους κατοίκους και αποτελεί πυλώνα της τοπικής ιστορίας. Είναι ισόγειο και η συνολική του επιφάνεια είναι 110 τ.μ..
Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo κ. Τάσος Τζήκας, μεταξύ άλλων ανέφερε «είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτό τον ευλογημένο τόπο, τον Έβρο, που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Είναι η ελάχιστη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε, συμβάλλοντας στη διάσωση του κτιρίου του παλιού Δασονομείου στην Κίρκη».
Χώρος φιλοξενίας φοιτητών
Πρόθεση της διοίκησης της Περιφέρειας, είναι το κτίριο να αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την έρευνα, μελέτη του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και του μοναδικού βιότοπου της περιοχής. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει και ένα κέντρο πληροφόρησης, τόσο της ιστορικής της σημασίας, όσο και του περιβαλλοντικού της χαρακτήρα, δίνοντας προοπτικές ανάπτυξης στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της Κίρκης.
