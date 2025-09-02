Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 02.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρόσεχε γιατί στα επαγγελματικά τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι λίγο ζόρικα. Σταμάτα να κολλάς σε λεπτομέρειες και, αν χρειαστεί, άλλαξε τις σκέψεις και τις απόψεις σου, προκειμένου να επιλύσεις διάφορα θέματα ευκολότερα. Από την άλλη, σταμάτα να επιτρέπεις στην απογοήτευσή σου να σε ορίζει και να σε κάνει τόσο αυστηρό πια.
DON’TS: Μην επιμένεις μόνο σε αυτά που εσύ θεωρείς πως είναι καλύτερα, γιατί θα έρθεις σε ρήξη με κάποιους συναδέλφους σου. Μην τους αγριοκοιτάξεις, παράλληλα, αν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δικό σου τρόπο. Μην ξεχνάς πως ο στόχος σας είναι κοινός, έτσι; Γενικώς, πέρα από το επαγγελματικό, δεν πρέπει να αρνείσαι να δοκιμάσεις κάτι νέο.
Ταύρος
DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός, καθώς τα πράγματα δεν είναι αυτό που δείχνουν. Αν θες να προχωρήσουν τα πλάνα σου και να πετύχεις την εξέλιξη που τόσο πολύ επιθυμείς, τότε πρέπει να αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Παραμέρισε το άγχος σου και ρίσκαρε. Βέβαια πρέπει να αποφύγεις να επιτρέψεις στους άλλους να σε αποσυντονίσουν.
DON’TS: Μην αφήνεις την αδυναμία σου να οργανωθείς σωστά να σε κάνει να έχεις και δεύτερες σκέψεις για τα σχέδιά σου. Αφού βλέπεις ότι δε βγαίνει, τότε μην συνεχίσεις να προσπαθείς να διαχειρίζεσαι πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Παράλληλα, μην επηρεαστείς από τις απόψεις που θα ακούσεις να λέγονται γύρω σου και μην μπεις σε ανούσια διλήμματα.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε και το τι κάνεις, αλλά και το τι λες, καθώς υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα. Άσε που νιώθεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά κάπου φρακάρει. Better safe than sorry! Μοιράσου τις σκέψεις σου με τους φίλους σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να το γυρίσεις σε όμορφη συζήτηση, ακόμα κι αν δεν λάβεις την κατανόηση που θες. Εστίασε και στα προσωπικά σου.
DON’TS: Έχεις πολλά να κάνεις, οπότε μην αφήσεις την προσοχή σου να διασπαστεί. Μην αφήνεις, όμως, ούτε τα οικονομικά σου στη μέση, καθώς πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις. Βέβαια δεν πρέπει να το κάνεις με σπασμωδικές κινήσεις, νομίζοντας πως έτσι θα βγάλεις άκρη ευκολότερα. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί η μέρα είναι βαριά ψυχολογικά.
Καρκίνος
DO’S: Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις απαιτούν προσοχή. Οπότε ρίξε το ενδιαφέρον σου προς τα εκεί, αποφεύγοντας να παρεξηγηθείς από αυτά που θα ακούσεις σήμερα. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος και μοιράσου μόνο αυτά που θέλεις εσύ. Ωστόσο απόφυγε να το κάνεις με σκληρό και αμετακίνητο τρόπο, γιατί τότε όλοι θα αδιαφορήσουν γι’ αυτά που λες.
DON’TS: Μην επενδύσεις και πολλά στις σημερινές συναντήσεις που θα κάνεις, γιατί ενώ δεν θα είναι λίγες, η εξέλιξη αυτών είναι κάπως αμφίβολη. Ειδικά αν αφορούν τα επαγγελματικά σου. Επίσης μην προσπαθήσεις να το παίξεις κουμανταδόρος, δίνοντας οδηγίες. Μη βιάζεσαι και μην κινείσαι με νευρικότητα, γιατί επιβαρύνεις παραπάνω την ατμόσφαιρα.
Λέων
DO’S: Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά σου, καθώς πρόκειται να είναι λίγο απαιτητικά. Ίσως φταίει το ότι παρότι θα γίνουν αρκετές συζητήσεις, για να βρεθούν λύσεις, τελικά άκρη δεν θα βγει! Εσύ απόφυγε να επηρεαστείς από την πίεση της ημέρας και προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος και σε αυτά που συζητάς, αλλά και σε αυτά που σε απασχολούν.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα εξαιτίας των πολλών πληροφοριών που θα λάβεις, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να πάρεις μία σωστή απόφαση. Μην σε πιάνει το πείσμα σου εξαιτίας των απόψεων που ακούς. Το σημαντικότερο είναι να μη γίνεις αντιδραστικός και να μην κάνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις σκεφτεί. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου στα οικονομικά.
Παρθένος
DO’S: Πρέπει να επεξεργαστείς προσεκτικά αυτά που συμβαίνουν γύρω σου μεν, αποφεύγοντας να επηρεαστείς ψυχολογικά από αυτά δε. Προσπάθησε να λειτουργήσεις λίγο πιο παραγωγικά και δημιουργικά, αποφεύγοντας να κόψεις φορά λόγω των δεύτερων σκέψεων που σου μπαίνουν μέσα στο κεφάλι. Κινήσου λίγο πιο οργανωμένα στα οικονομικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από τον έντονο τόνο ή τις υποδείξεις που μπορεί να σου γίνουν από τους ανώτερούς σου. Κυρίως, όμως, μην λειτουργήσεις απότομα και σπασμωδικά. Στα ερωτικά, πάλι θα σου πω να μην εκνευριστείς από τα μισόλογα και τις δικαιολογίες που μπορεί να ακούσεις. Ξέρω πως δεν σε πείθουν, αλλά και πάλι!
Ζυγός
DO’S: Ίσως συμβούν κάποια γεγονότα που θα σε ενοχλήσουν ή θα σε επηρεάσουν ψυχολογικά, εσύ, λοιπόν, πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος. Έστω να προσπαθήσεις. Ίσως, πάλι, να σου αποκαλυφθούν κάποια παρασκηνιακά σκηνικά, τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσεις, παρότι ζορίζεσαι και δεν το γουστάρεις και πολύ αυτό. Το καλύτερο είναι να βάλεις όρια.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει πίεση. Παράλληλα, μην το αφήσεις όλο αυτό να σου βάλει εμπόδια στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, καθώς το ζητούμενο είναι να γίνεις σαφής και όχι να μπερδευτείς κι εσύ ο ίδιος, έτσι; Μην αφήσεις την απογοήτευση που θα προκληθεί από κάποιες συζητήσεις να σε κάνει πεισματάρη.
Σκορπιός
DO’S: Έχε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά στις συνεννοήσεις που προσπαθείς να κάνεις, γιατί τα πράγματα εκεί ενδέχεται να είναι λίγο ζόρικα. Προσπάθησε να είσαι όσο πιο διαλλακτικός γίνεται. Κοινώς σταμάτα να θεωρείς πως μόνο όταν είσαι απόλυτος, πετυχαίνεις αυτά που θέλεις. Προσπάθησε να διακρίνεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις.
DON’TS: Μην επηρεάζεσαι από την τάση των απέναντι να κινούνται με περίεργο και αμετακίνητο τρόπο. Είναι κάτι που δεν θα σε ωφελήσει, οπότε μην το επιδιώξεις. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που έχουν έντονο χαρακτήρα, γιατί εκεί θα ειπωθούν πολλές μπηχτές που θα ανεβάσουν κι άλλο τους τόνους. Μην πιστεύεις ούτε τα μισά από αυτά που ακούς.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα καλείσαι να προετοιμαστείς όσο καλύτερα γίνεται στα επαγγελματικά. Εγώ θα σου πω πως πρέπει να διαχειριστείς την νευρικότητα και την ανυπομονησία που σε διακατέχει, ειδικά αν περιμένεις κάποιες απαντήσεις στον τομέα αυτόν. Προσπάθησε να είσαι όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται σε αυτά που ζητάς. Ειδικά σε οικονομικές συζητήσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε αποπροσανατολίσουν εντελώς, παρότι θα συμβούν κάποια σκηνικά που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει το κλίμα που επικρατεί στη δουλειά ή να δημιουργήσει εμπόδια στο πως προχωράνε τα πλάνα και οι συναντήσεις που έχεις κανονίσει να κάνεις.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να αφήσεις στην άκρη τα κιάλια σου και να σταματήσεις να μένεις απλώς στην παρατήρηση. Ναι ξέρω πως η μέρα είναι απαιτητική και ζόρικη, αλλά το’ χεις! Κατάλαβε ότι πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός με το πρόγραμμά σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να διατηρήσεις μία στιβαρή και δυναμική εικόνα. Επίσης πρέπει να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις απόψεις τρίτων να σε περιορίσουν. Παρόλο που το κλίμα στην οικογένεια δεν είναι το καλύτερο, δεν πρέπει να μπεις στη διαδικασία αντιπαραθέσεων και μην απαιτείς να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο. Μην κινείσαι με νευρικότητα, γιατί δείχνεις ότι δεν είσαι καλά οργανωμένος. Μη δείξεις την απογοήτευση που νιώθεις.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή η μέρα προβλέπεται λίγο έντονη θα σου πρότεινα να πάρεις αποστάσεις και να μπεις στην θέση του παρατηρητή. Έτσι θα μπορέσεις να σκεφτείς περισσότερο κάποια πράγματα που σε απασχολούν. Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις να πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης. Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να εκφραστείς όπως θέλεις.
DON’TS: Μη γίνεις αυστηρός σε συζητήσεις που θα πάρεις μέρος λόγω του ότι έχεις υποψίες πως κάτι συμβαίνει παρασκηνιακά. Μην απορρίψεις κάποιες εναλλακτικές λύσεις ή επιλογές που θα σου προταθούν. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά. Ίσως να μην έχεις τόσο μεγάλη ελευθερία κινήσεων όσο θα ήθελες, όμως δεν πρέπει να είσαι έντονος λόγω αυτού.
Ιχθύες
DO’S: Βρες χρόνο, για να αξιοποιήσεις την κοινωνική σου διάθεση και να βρεθείς με τους φίλους σου, ακόμα κι αν η ατμόσφαιρα είναι λίγο έντονη. Προσπάθησε να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στις συνεννοήσεις που κάνεις, γιατί σήμερα ενδέχεται αυτές να βγουν λίγο με το ζόρι. Μείνε ανοιχτός στην πιθανότητα του να προσαρμοστείς, ακόμα κι αν δεν το θες.
DON’TS: Μη βγάλεις βιαστικά ή και περίεργα συμπεράσματα εξαιτίας των εντάσεων ή του ότι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς το τι λέγεται γύρω σου. Ειδικά αν βγαίνει άκρη, απλά μόνο με τους κοντινούς σου ανθρώπους, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εσύ να σκας τόσο πολύ πια! Από την άλλη, μην προχωρήσεις σε κάποια αγορά ή και επένδυση σήμερα.
