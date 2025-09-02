DO’S: Πρόσεχε γιατί στα επαγγελματικά τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι λίγο ζόρικα. Σταμάτα να κολλάς σε λεπτομέρειες και, αν χρειαστεί, άλλαξε τις σκέψεις και τις απόψεις σου, προκειμένου να επιλύσεις διάφορα θέματα ευκολότερα. Από την άλλη, σταμάτα να επιτρέπεις στην απογοήτευσή σου να σε ορίζει και να σε κάνει τόσο αυστηρό πια.

DON’TS: Μην επιμένεις μόνο σε αυτά που εσύ θεωρείς πως είναι καλύτερα, γιατί θα έρθεις σε ρήξη με κάποιους συναδέλφους σου. Μην τους αγριοκοιτάξεις, παράλληλα, αν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δικό σου τρόπο. Μην ξεχνάς πως ο στόχος σας είναι κοινός, έτσι; Γενικώς, πέρα από το επαγγελματικό, δεν πρέπει να αρνείσαι να δοκιμάσεις κάτι νέο.