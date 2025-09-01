newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Νέοι σε απόγνωση: Η αγωνία της Gen Z και η κρίση μέσης ηλικίας… στα 25
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:34

Νέοι σε απόγνωση: Η αγωνία της Gen Z και η κρίση μέσης ηλικίας… στα 25

Για πρώτη φορά συνδέεται άμεσα η απόγνωση των νέων με όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ο όρος «κρίση του τετάρτου της ζωής» (“quarter-life crisis”) είναι μια εφεύρεση των millennials και αναφέρεται στην περίοδο άγχους, αβεβαιότητας και αυτοαμφισβήτησης που βιώνουν οι νέοι ενήλικες καθώς μεταβαίνουν στην ενηλικίωση.

Η Gen Z γνωρίζει αυτό το συναίσθημα πολύ καλά. Από τις χρόνιες μάχες με την επαγγελματική εξουθένωση μέχρι την ψύχραιμη, ακόμα και κυνική, στάση τους απέναντι στο πώς πρέπει να διαμορφώσουν την καριέρα τους, η γενιά που μπήκε στην αγορά εργασίας την εποχή του quiet quitting φαίνεται να ενσαρκώνει την κρίση του τετάρτου της ζωής. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτή είναι η νέα κανονικότητα και η κρίση της μέσης ηλικίας οδεύει προς εξαφάνιση, όπως και άλλα γνωρίσματα του 20ού αιώνα — το dial-up ίντερνετ ή το φιλμ της Kodak; Τι θα γινόταν αν η Gen Z έχει μακροοικονομικά βάσιμους λόγους που την οδηγούν σε μια συλλογική κρίση του τετάρτου της ζωής;

Για πρώτη φορά συνδέεται άμεσα η απόγνωση των νέων με όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας.

Ένα προκλητικό working paper του National Bureau of Economic Research δείχνει ακριβώς αυτό: οι νέοι σήμερα βιώνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα «απόγνωσης» σε σχέση με τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, ανατρέποντας το διαχρονικό μοτίβο της «καμπυλωτής» σχέσης ανάμεσα στην ψυχική δυσφορία και την ηλικία. Με λίγα λόγια: παλιότερα, η απόγνωση κορυφωνόταν στη μέση ηλικία και όχι στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενηλικίωση. Οι οικονομολόγοι David Blanchflower (Dartmouth College, University of Glasgow) και Alex Bryson (University College London) είναι ξεκάθαροι: αυτό που βλέπουμε δεν είναι τίποτε λιγότερο από την «εξαφάνιση» της παραδοσιακής κρίσης μέσης ηλικίας.

Επισφάλεια εργασίας, περιορισμένη αυτονομία, τεχνολογικές αλλαγές και επιτήρηση, στασιμότητα μισθών σε σχέση με το κόστος ζωής, αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ακρίβεια στη στέγη, στην υγεία και στο χρέος σπουδών

Αντίθετα, η κρίση του τετάρτου της ζωής είναι πολύ πραγματική και η Gen Z δυσκολεύεται σε ιστορικά επίπεδα. Η πτώση της ψυχικής υγείας, γράφουν, είναι «ιδιαιτέρως εμφανής σε νέους 12-25 ετών, και ειδικά στις νέες γυναίκες». Το στοιχείο που διαφοροποιεί την έρευνά τους είναι ότι για πρώτη φορά συνδέεται άμεσα η απόγνωση των νέων με όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας.

Οι νέοι και τα εμπόδια

Μιλώντας στο Fortune, ο Blanchflower παραδέχτηκε ότι έχει «τρομάξει» με τα ευρήματα: «Ξαφνικά, οι νέοι εργαζόμενοι δείχνουν να βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο». Ο ίδιος είπε ότι «δεν είχε ξανακούσει πραγματικά τον όρο» κρίση του τετάρτου της ζωής, αλλά θα τον είχε χρησιμοποιήσει αν τον γνώριζε. Και πρόσθεσε: «Τώρα, τόσο απόλυτα όσο και σχετικά, οι νέοι είναι χειρότερα … [παλιότερα] ίσχυε ότι η ευτυχία θα έπεφτε στη μέση ηλικία αλλά όλα αυτά άλλαξαν».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη, ο Bryson συμφώνησε ότι τα ευρήματα στηρίζουν την ιδέα μιας κρίσης του τετάρτου της ζωής, καθώς οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια: «Νιώθουν σαν κάποιος να έχει αφαιρέσει σκαλιά από τη σκάλα της κοινωνικής ανόδου». Σημείωσε επίσης ότι οι εργαζόμενοι γενικά είναι πιο ψυχικά υγιείς από τους μη εργαζόμενους, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον για τους νέους: «Η κατάσταση χειροτερεύει σε σχέση με τους μη εργαζόμενους μόνο στους νέους, και κυρίως κάτω των 25».

Η κατάσταση χειροτερεύει σε σχέση με τους μη εργαζόμενους μόνο στους νέους, και κυρίως κάτω των 25

Οι Blanchflower και Bryson επικαλούνται τις μελέτες της Jean Twenge για τη ραγδαία πτώση της εργασιακής ηθικής στους νέους, το έργο των Anne Case και Angus Deaton για τους «θανάτους από απόγνωση», αλλά και τις παρεμβάσεις του Jonathan Haidt για τον εθισμό στα smartphones και την κατάθλιψη των νέων. Ο Blanchflower ανέφερε επίσης τον Robert Putnam και το περίφημο «Bowling Alone», λέγοντας ότι η κοινωνική απομόνωση που διαπιστώθηκε το 2000 έχει ενταθεί: «Δεν βγαίνουν, δεν πάνε πισίνα, δεν βγαίνουν ραντεβού, δεν κάνουν σεξ. Το άλογο έχει φύγει από το μαντρί».

Η «καμπούρα» της καμπύλης ευτυχίας

Ιστορικά, η ψυχική δυσφορία στις ΗΠΑ ακολουθούσε μια καμπύλη σε σχήμα «καμπούρας»: ανέβαινε στην πρώιμη ενηλικίωση, κορυφωνόταν στη μέση ηλικία και έπεφτε αργότερα. Στην έρευνά τους (Rising Young Worker Despair in the United States), οι Blanchflower και Bryson δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό έχει ανατραπεί από τη δεκαετία του ’90: «Τώρα η καμπύλη κατεβαίνει: η απόγνωση μειώνεται όσο μεγαλώνεις». Οι νεότεροι εργαζόμενοι αναφέρουν υψηλότερη ψυχική δυσφορία, ενώ η κρίση μέσης ηλικίας εμφανίζεται μόνο σε ανέργους ή μη ενεργούς.

Αν και τα αίτια δεν προσδιορίζονται απόλυτα, η μελέτη παραπέμπει σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες: επισφάλεια εργασίας, περιορισμένη αυτονομία, τεχνολογικές αλλαγές και επιτήρηση, στασιμότητα μισθών σε σχέση με το κόστος ζωής, αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ακρίβεια στη στέγη, στην υγεία και στο χρέος σπουδών. Οι νέοι, όπως λέει ο Blanchflower, καταλήγουν να λένε «αυτή η δουλειά είναι χάλια».

Τα στοιχεία είναι τόσο ανησυχητικά που ο ΟΗΕ κάλεσε τον Blanchflower να συνεργαστεί σε παγκόσμια μελέτη, ενώ προγραμματίζεται και συμπόσιο με τη συμμετοχή του Haidt και του Putnam. «Οι νέοι εργαζόμενοι του κόσμου βρίσκονται σε κρίση», λένε οι ερευνητές, «και η μετατόπιση της απόγνωσης από τη μέση ηλικία στη νεότητα συνιστά τόσο ζήτημα δημόσιας υγείας όσο και οικονομική έκτακτη ανάγκη».

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονίες δημοσιογράφων
Εκστρατεία RSF 01.09.25
Εκστρατεία RSF 01.09.25

Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Γάζας

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν έκκληση στον διεθνή Τύπο να αφιερώσει τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους στη Γάζα στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
