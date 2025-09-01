H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate

«Για να γίνεις επιχειρηματίας, δεν χρειάζεσαι πτυχίο. Απλώς το έχεις», λέει η Τόνι Μάρμο, η οποία είναι 24 ετών και κερδίζει πολύ καλά χρήματα ως μεσίτρια. Είναι ακόμη μία της Gen Z που επέλεξε μια καριέρα που δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές της.

Γιατί σπούδασε αρχικά Διεθνείς Επιχειρήσεις, αλλά εργάστηκε και σαν κομμώτρια, πριν τα παρατήσει όλα. Έδωσε εξετάσεις για να αποκτήσει άδεια real estate και βρήκε ότι αυτό ήταν που της ταίριαζε.

Να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να χαράζεις τον δικό σου δρόμο

Η Τόνι δεν ταιριάζει στο προφίλ του μέσου μεσίτη στις ΗΠΑ. Έχει 40.000 ακολούθους στο TikTok, περιπαίζει τα στερεότυπα για τη γενιά της και αξιοποιεί τους ακολούθους της για να αποκτήσει πρόσβαση σε ακίνητα στην πολιτεία καταγωγής της, το Νιου Τζέρσεϊ.

Εξηγεί στο Business Insider ότι είναι σαν τους υπόλοιπους της Gen Z, που δεν τους αρέσει η εργασία με ωράριο 9 με 5. «Δουλεύεις για κάποιον άλλον που παίρνει όλα τα λεφτά. Αν μπορείς να δουλέψεις τόσο πολύ για σένα, γιατί να μην το κάνεις;», λέει.

Δεν τους αρέσει το γραφείο

Η Τόνι Μάρμο είναι παράδειγμα πολλών νέων της Gen Z, που εγκαταλείπουν τις σπουδές και κάνουν δουλειές που τους εξασφαλίζουν ότι θα κερδίσουν χρήματα γρήγορα εκτός γραφείου. Από τη συντήρηση κλιματιστικών έως την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, την ίδρυση δικής τους επιχείρησης, συνήθως παρέχοντας υπηρεσίες μεσάζοντα. Κάπως έτσι, εμπλέκονται με τα ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και το real estate.

Η τάση αυτή αυξάνεται αργά, αλλά σταθερά. Το ποσοστό των κτηματομεσιτών ηλικίας κάτω των 30 ετών αυξήθηκε από 1% σε 4% το 2024. Το 2025 βρίσκεται στο 3%. Και καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό κτηματομεσιτών στις ΗΠΑ είναι από 55 έως 66 ετών, γρήγορα θα ανοίξουν θέσεις και για άλλους νέους.

Πολλοί της Gen Z λένε ότι βρίσκουν ελκυστική την εργασία στο real estate, επειδή δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο πόσα χρήματα θα κερδίσουν. Και αντί να σπαταλήσουν χρόνο και χρήμα για ένα πτυχίο πανεπιστημίου, παρακολουθούν μια σύντομη εκπαίδευση, παίρνουν άδεια και αρχίζουν να δουλεύουν και να βγάζουν χρήματα.

Ζήτημα η αυτονομία

«Η αυτονομία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την Gen Z. Είναι κάτι που ακούμε συνεχώς από φοιτητές ως κεντρική ιδέα: Να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να χαράζεις τον δικό σου δρόμο. Είσαι εσύ. Θα βυθιστείς ή θα κολυμπήσεις με βάση την προσπάθειά σου», λέει ο Μπλέικ Γκάρετ, Διευθύνων Σύμβουλος της Aceable, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που επικεντρώνεται στην αδειοδότηση σε κλάδους όπως τα ακίνητα, τα στεγαστικά δάνεια και οι ασφάλειες.

Και επισημαίνει ότι σε αυτά τα επαγγέλματα «υπάρχει άμεση συσχέτιση της προσπάθειας με το κέρδος. Αυτό δεν συμβαίνει με πολλές υπαλληλικές θέσεις εργασίας».

Το τρίπτυχο που προτάσσει η Gen Z είναι ευελιξία, αυτονομία και υψηλοί μισθοί. Συνδέει την οικονομική ασφάλεια με τον υψηλότερο μέσο μισθό, περίπου 200.000 δολάρια. Επιπλέον είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε αυξημένες καταναλωτικές συνήθειες, λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επηρεάζονται από τους influencers, που επιδεικνύουν τα κέρδη τους, ενώ θυμούνται ότι μεγάλωσαν σε νοικοκυριά που επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση του 2008 και την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητά της.

Μειωμένο ενδιαφέρον για σπουδές

Ταυτόχρονα οι έρευνες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν πια ότι ένα πτυχίο είναι επένδυση για το επαγγελματικό τους μέλλον. Δημοσκόπηση της Gallup το 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 42% των ερωτηθέντων είχε «μεγάλη» ή «αρκετά μεγάλη» εμπιστοσύνη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 57% των ανθρώπων το 2015.

Οι εγγραφές φοιτητών στα κολέγια μειώθηκαν κατά 8,5% το 2024, μετά την κορύφωση το 2010. Και ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει τη χρηματοδότηση για την έρευνα ή την κόβει εξ ολοκλήρου, στον πόλεμο που έχει ανοίξει με τα πανεπιστήμια. Επιπλέον, περισσότεροι από το 60% των φοιτητών που είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δήλωσαν ότι ανησυχούσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρέαζε τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το 2023, το ποσοστό αυτό ήταν 44%.

Έτσι στρέφονται σε επαγγέλματα που δεν φαίνεται, προς το παρόν, απειλούνται. Και αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τη νέα τεχνολογία, για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους.

Για την ώρα, τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν μικρότερη απειλή για την αντικατάσταση εργαζομένων σε τομείς όπως τα ακίνητα και οι ασφάλειες από ό,τι στην τεχνολογία. Και σύμφωνα με την Τζέιμι Μπιχάιμερ, η ασφαλιστική μεσιτεία είναι ένας τομέας που «εστιάζει πολύ στον άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που κινεί τον κλάδο».

Ενώ οι πράκτορες μπορεί να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν με γραφειοκρατικές διαδικασίες ή κουραστικές εργασίες, «ο κλάδος επικεντρώνεται πραγματικά στις σχέσεις παρά στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ΑΙ δεν ψήνει μπισκότα

Η Κένι, νεαρή μεσίτρια, λέει ότι χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθά στη σκηνοθεσία και να δίνει στους πελάτες της μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χώρους ή να χαρτογραφήσουν διαδρομές για τις παρουσιάσεις της. Μερικές φορές συντάσσει δύσκολα email ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ChatGPT, Αλλά είναι σίγουρη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να την αντικαταστήσει.

Τα ρομπότ-μεσίτες δεν πρόκειται να οργανώσουν και να φιλοξενήσουν μια ημέρα με φρεσκοψημένα μπισκότα. Ούτε θα τους τηλεφωνήσεις αν συμβεί μια καταστροφή. «Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορείς να διαπραγματευθείς μαζί της». Και προσθέτει: «Μου αρέσει η φασαρία. Μου αρέσει που δεν περιορίζεσαι στο πόσο σκληρά μπορείς να δουλέψεις».