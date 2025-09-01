newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate

Η Gen Z δεν είναι σαν τις άλλες. Θα έκανε τα πάντα για μια δουλειά εκτός γραφείου. Και για μερικούς το real estate είναι η καριέρα που χρειάζονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
«Για να γίνεις επιχειρηματίας, δεν χρειάζεσαι πτυχίο. Απλώς το έχεις», λέει η Τόνι Μάρμο, η οποία είναι 24 ετών και κερδίζει πολύ καλά χρήματα ως μεσίτρια. Είναι ακόμη μία της Gen Z που επέλεξε μια καριέρα που δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές της.

Γιατί σπούδασε αρχικά Διεθνείς Επιχειρήσεις, αλλά εργάστηκε και σαν κομμώτρια, πριν τα παρατήσει όλα. Έδωσε εξετάσεις για να αποκτήσει άδεια real estate και βρήκε ότι αυτό ήταν που της ταίριαζε.

Να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να χαράζεις τον δικό σου δρόμο

Η Τόνι δεν ταιριάζει στο προφίλ του μέσου μεσίτη στις ΗΠΑ. Έχει 40.000 ακολούθους στο TikTok, περιπαίζει τα στερεότυπα για τη γενιά της και αξιοποιεί τους ακολούθους της για να αποκτήσει πρόσβαση σε ακίνητα στην πολιτεία καταγωγής της, το Νιου Τζέρσεϊ.

Εξηγεί στο Business Insider ότι είναι σαν τους υπόλοιπους της Gen Z, που δεν τους αρέσει η εργασία με ωράριο 9 με 5. «Δουλεύεις για κάποιον άλλον που παίρνει όλα τα λεφτά. Αν μπορείς να δουλέψεις τόσο πολύ για σένα, γιατί να μην το κάνεις;», λέει.

Δεν τους αρέσει το γραφείο

Η Τόνι Μάρμο είναι παράδειγμα πολλών νέων της Gen Z, που εγκαταλείπουν τις σπουδές και κάνουν δουλειές που τους εξασφαλίζουν ότι θα κερδίσουν χρήματα γρήγορα εκτός γραφείου. Από τη συντήρηση κλιματιστικών έως την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, την ίδρυση δικής τους επιχείρησης, συνήθως παρέχοντας υπηρεσίες μεσάζοντα. Κάπως έτσι, εμπλέκονται με τα ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και το real estate.

Η τάση αυτή αυξάνεται αργά, αλλά σταθερά. Το ποσοστό των κτηματομεσιτών ηλικίας κάτω των 30 ετών αυξήθηκε από 1% σε 4% το 2024. Το 2025 βρίσκεται στο 3%. Και καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό κτηματομεσιτών στις ΗΠΑ είναι από 55 έως 66 ετών, γρήγορα θα ανοίξουν θέσεις και για άλλους νέους.

Πολλοί της Gen Z λένε ότι βρίσκουν ελκυστική την εργασία στο real estate, επειδή δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο πόσα χρήματα θα κερδίσουν. Και αντί να σπαταλήσουν χρόνο και χρήμα για ένα πτυχίο πανεπιστημίου, παρακολουθούν μια σύντομη εκπαίδευση, παίρνουν άδεια και αρχίζουν να δουλεύουν και να βγάζουν χρήματα.

Ζήτημα η αυτονομία

«Η αυτονομία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την Gen Z. Είναι κάτι που ακούμε συνεχώς από φοιτητές ως κεντρική ιδέα: Να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να χαράζεις τον δικό σου δρόμο. Είσαι εσύ. Θα βυθιστείς ή θα κολυμπήσεις με βάση την προσπάθειά σου», λέει ο Μπλέικ Γκάρετ, Διευθύνων Σύμβουλος της Aceable, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που επικεντρώνεται στην αδειοδότηση σε κλάδους όπως τα ακίνητα, τα στεγαστικά δάνεια και οι ασφάλειες.

Και επισημαίνει ότι σε αυτά τα επαγγέλματα «υπάρχει άμεση συσχέτιση της προσπάθειας με το κέρδος. Αυτό δεν συμβαίνει με πολλές υπαλληλικές θέσεις εργασίας».

Το τρίπτυχο που προτάσσει η Gen Z είναι ευελιξία, αυτονομία και υψηλοί μισθοί. Συνδέει την οικονομική ασφάλεια με τον υψηλότερο μέσο μισθό, περίπου 200.000 δολάρια. Επιπλέον είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε αυξημένες καταναλωτικές συνήθειες, λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επηρεάζονται από τους influencers, που επιδεικνύουν τα κέρδη τους, ενώ θυμούνται ότι μεγάλωσαν σε νοικοκυριά που επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση του 2008 και την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητά της.

Μειωμένο ενδιαφέρον για σπουδές

Ταυτόχρονα οι έρευνες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν πια ότι ένα πτυχίο είναι επένδυση για το επαγγελματικό τους μέλλον. Δημοσκόπηση της Gallup το 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 42% των ερωτηθέντων είχε «μεγάλη» ή «αρκετά μεγάλη» εμπιστοσύνη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 57% των ανθρώπων το 2015.

Οι εγγραφές φοιτητών στα κολέγια μειώθηκαν κατά 8,5% το 2024, μετά την κορύφωση το 2010. Και ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει τη χρηματοδότηση για την έρευνα ή την κόβει εξ ολοκλήρου, στον πόλεμο που έχει ανοίξει με τα πανεπιστήμια. Επιπλέον, περισσότεροι από το 60% των φοιτητών που είναι εξοικειωμένοι με τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δήλωσαν ότι ανησυχούσαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρέαζε τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το 2023, το ποσοστό αυτό ήταν 44%.

Έτσι στρέφονται σε επαγγέλματα που δεν φαίνεται, προς το παρόν, απειλούνται. Και αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τη νέα τεχνολογία, για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους.

Για την ώρα, τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν μικρότερη απειλή για την αντικατάσταση εργαζομένων σε τομείς όπως τα ακίνητα και οι ασφάλειες από ό,τι στην τεχνολογία. Και σύμφωνα με την Τζέιμι Μπιχάιμερ, η ασφαλιστική μεσιτεία είναι ένας τομέας που «εστιάζει πολύ στον άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που κινεί τον κλάδο».

Ενώ οι πράκτορες μπορεί να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν με γραφειοκρατικές διαδικασίες ή κουραστικές εργασίες, «ο κλάδος επικεντρώνεται πραγματικά στις σχέσεις παρά στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ΑΙ δεν ψήνει μπισκότα

Η Κένι, νεαρή μεσίτρια, λέει ότι χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθά στη σκηνοθεσία και να δίνει στους πελάτες της μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χώρους ή να χαρτογραφήσουν διαδρομές για τις παρουσιάσεις της. Μερικές φορές συντάσσει δύσκολα email ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ChatGPT, Αλλά είναι σίγουρη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να την αντικαταστήσει.

Τα ρομπότ-μεσίτες δεν πρόκειται να οργανώσουν και να φιλοξενήσουν μια ημέρα με φρεσκοψημένα μπισκότα. Ούτε θα τους τηλεφωνήσεις αν συμβεί μια καταστροφή. «Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορείς να διαπραγματευθείς μαζί της». Και προσθέτει: «Μου αρέσει η φασαρία. Μου αρέσει που δεν περιορίζεσαι στο πόσο σκληρά μπορείς να δουλέψεις».

Stream newspaper
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Αναφορές για 250 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αναφορές για 250 νεκρούς, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς - Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
