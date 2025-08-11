H Gen Z θέτει τους δικούς της κανόνες στην καλοπέραση, την κατανάλωση και φυσικά την εξοικονόμηση χρημάτων, ούσα αντιμέτωπη με την αύξηση του κόστους ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προτεραιότητές τους και οι αιτίες που τους ωθούν σε αποταμίευση, είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες των boomers. Η Gen Z είναι πιο πιθανό να ξοδέψει χρήματα σε συνδρομές, όπως για παράδειγμα το Spotify και άλλες πλατφόρμες. Υπάρχει επίσης η τάση του «doom spending», δηλαδή της αγοράς μη απαραίτητων αντικειμένων για την αντιμετώπιση είτε προσωπικών είτε ευρύτερων πολιτικών ζητημάτων.

Στον Guardian μίλησαν άτομα της Γενιάς Ζ, δίνοντας το δικό τους μηνιαίο πλάνο αποταμίευσης και εξόδων.

Τζένα, 26 ετών, Σινσινάτι, Οχάιο

Επάγγελμα: Αγοράστρια σε εταιρεία παραγωγής τροφίμων

Ετήσιος μισθός: 64.000 δολάρια

Ενοίκιο (συμπεριλαμβανομένου του νερού): 1,150 δολάρια

«Αυτή είναι η κύρια δαπάνη μου. Ευτυχώς, κληρονόμησα ένα καλό όχημα από τον θείο μου, το οποίο θα αντέξει για 10 χρόνια περίπου. Επίσης, η ιατρική και οδοντιατρική μου περίθαλψη παρέχονται από τον εργοδότη μου και μου επιστρέφουν τα χρήματα για τη χρήση του κινητού μου», ανέφερε η Τζένα.

«Δεν εργάζομαι για να κάνω αποταμίευση για ένα σπίτι, καθώς δεν θέλω να αγοράσω ένα μέχρι να ζήσω σε μια περιοχή όπου ξέρω ότι θα μείνω για αρκετά χρόνια. Σκέφτομαι ίσως να επιστρέψω στο πανεπιστήμιοο για σπουδές, οπότε μάλλον θα φύγω σύντομα από το Οχάιο».

Όπως υποστήριξε πλκηρώνει 40 δολάρια για ηλεκτρικό ρεύμα και 40 δολάρια για internet, ενώ τα ταξίδια της φτάνουν περίπου τα 195 δολάρια.

Περίπου 85 δολάρια χρειάζεται κατά μέσο όρο για βενζίνη και 110 δολάρια για την ασφάλιση του αυτοκινήτου της.

Στην «άκρη» για την συνταξιοδότησή της αφήνει 1.230 δολάρια.

«Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που λένε ότι πρέπει να αποταμιεύετε το 10% ή το 15% του μισθού σας για τη συνταξιοδότηση, αλλά αν νιώθω ότι έχω λίγο παραπάνω, βάζω το 20%. Δεν νομίζω ότι θα έχω μεγάλες οικονομικές επιστροφές και γι’ αυτό στοχεύω στο 25%, καθώς με βοηθάει να νιώθω ασφαλής. Δεν πιστεύω ότι μέχρι να βγω στη σύνταξη θα έχουμε ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», τόνισε η ίδια.

Η αγορά τροφίμων της στοιχίζει περίπου τον μήνα 475 δολάρια και όπως δήλωσε, «προτιμώ να κάνω τοπικά τα ψώνια μου, γεγονός που μπορεί να τα κάνει πιο ακριβά. Λατρεύω να μαγειρεύω και μου αρέσει να αγοράζω το ακριβότερο γάλα ή αυγά από μικρές φάρμες για 12 δολάρια τη δωδεκάδα. Ως κάποιος που εργάζεται στην παραγωγή τροφίμων, αξίζει τον κόπο για μένα να ξέρω ακριβώς τι περιέχει το φαγητό μου».

Για την ιατρική/υγειονομική περίθαλψη δίνει περίπου 309 δολάρια, ενώ οι συνδρομή έχει μόνο στο Spotify, για το οποίο μηνιαία δίνει το ποσό των 15 δολαρίων και για το γυμναστήριο 40 δολάρια.

Όπως ανέφερε, δεν φοράει μακιγιάζ, αλλά μεγάλο έξοδο για αυτή είναι κατά κύριο λόγο η ενυδατική κρέμα, φτάνοντας το μήνα για τον καλλωπισμό 175 δολάρια.

Αναφορικά με τα ρούχα της, κατ’ έτος δίνει περίπου 500 δολάρια.

«Μερικές φορές περνούν μήνες χωρίς να αγοράσω τίποτα και άλλες φορές ξοδεύω 200 δολάρια σε μια μέρα. Τον Μάιο, ξόδεψα 4 δολάρια για ένα σουτιέν στο Goodwill και 62 δολάρια για να ράψω δύο φορέματα. Κυρίως αγοράζω ρούχα μεταχειρισμένα ή vintage, αλλά θα ξοδέψω χρήματα για ένα καινούργιο τζιν, επειδή το μέγεθος είναι τόσο ιδιαίτερο».

«Έχω σταματήσει σχεδόν εντελώς να παίρνω φαγητό από έξω για τον εαυτό μου. Το φυλάω μόνο για κοινωνικές εκδηλώσεις. Αν και θα κεράσω τον εαυτό μου έναν καφέ μία ή δύο φορές το μήνα. Τα περισσότερα χρήματα που ξοδεύω για γεύματα εκτός σπιτιού είναι για τα δείπνα γενεθλίων των φίλων μου» ανέφερε, δηλώνοντας τα 250 δολάρια στα έξοδα για διασκέδαση και φαγητό.

Τα μηνιαία έξοδά της αγγίζουν τα 4.139 δολάρια.

Τζέικ, 28 ετών, Σιάτλ, Ουάσιγκτον

Επάγγελμα: Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρεία ενοικίασης τροχόσπιτων

Μισθός: Περίπου 700 δολάρια την εβδομάδα, άρα 2.800 δολάρια μηνιαίως και 33.600 δολάρια ετησίως

«Το εισόδημά μου είναι προσωρινό, καθώς η δουλειά μου είναι εποχιακή. Πριν από τον περασμένο μήνα, έβγαζα μόλις και μετά βίας 1.000 δολάρια το μήνα. Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου πέρυσι και πέρασα έξι μήνες κάνοντας αίτηση για δουλειά πριν αποφοιτήσω. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια μέχρι να βρω τη σημερινή μου δουλειά. Η σύζυγός μου εργάζεται ως barista και ο μισθός της είναι παρόμοιος με τον δικό μου – μόλις δημιούργησα έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό για εμάς, ώστε όλα μας τα έξοδα να βγαίνουν από αυτόν» ανέφερε ο Τζέικ.

Όπως συμπλήρωσε, «όσον αφορά την αποταμίευση, βάζουμε χρήματα στην άκρη για έκτακτα έξοδα, όπως βλάβες αυτοκινήτων ή λογαριασμούς κτηνιάτρων. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολλά χρήματα σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Ό,τι αποταμιεύω σκοπεύω να το βάλω σε ασφαλείς επενδύσεις, αλλά είμαι αρκετά απαισιόδοξος για το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε πολύ να χτίσουμε το δικό μας μικρό σπίτι, όμως δεδομένου ότι η στέγαση είναι τόσο απλησίαστη, αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος».

Το ενοίκιο που δίνει μηνιαία το ζευγάρι είναι στα 1.700 δολάρια, για το τηλέφωνο δίνουν 45 δολάρια και για την σύνδεση του internet 25 δολάρια.

Τα ταξίδια τους κοστίζουν 575 δολάρια και 150 δολάρια για τα καύσιμα του οχήματός τους, συν 250 δολάρια για την ασφάλειά του. Περίπου 100 δολάρια είναι συνήθως οι επισκευές αυτοκινήτων

Τα τρόφιμα και τα λοιπά έξοδα του σπιτιού κοστίζουν περίπου 285 δολάρια, πιο συγκεκριμένα 250 δολάρια για τρόφιμα, 25 δολάριο για είδη υγιεινής και 10 δολάρια για λοιπές οικιακές προμήθειες.

Στο γυμναστήριο δίνει 17 δολάρια το ένα άτομο, ενώ οι συνδρομές τους φτάνουν τα 40 δολάρια, πιο συγκεκριμένα 20 δολάρια για το Spotify, 12 δολάρια για το Hulu και 8 δολάρια για την Apple.

Οι έξοδοι ανέρχονται στα 100 δολάρια περίπου.

Τα μηνιαία έξοδα συνολικά είναι περίπου 1,515 δολάρια.

Άννα, 22 ετών, Ουάσινγκτον

Επάγγελμα: Καθηγήτρια μερικής απασχόλησης και συγγραφέας

Μισθός: Περίπου 700 δολάρια το μήνα και 8.400 δολάρια ετησίως (6.198 λίρες Αγγλίας)

Η Άννα είπε πως, «είμαι αυτοαπασχολούμενη και εξακολουθώ να ζω στο σπίτι με την οικογένειά μου, οπότε δεν έχω έξοδα για ενοίκιο ή κοινόχρηστα. Επίσης, εξακολουθώ να έχω την ασφάλιση υγείας της οικογένειας. Δεν προϋπολογίζω ενεργά τα χρήματά μου με την έννοια της διάθεσης συγκεκριμένου ποσοστού για διάφορα έξοδα. Αντίθετα, τηρώ αρχείο με τα έσοδα και τα έξοδά μου και προσαρμόζω τις δαπάνες μου ανάλογα με τις ανάγκες».

«Για μένα, οι μη απαραίτητες δαπάνες είναι τα χρήματα που ξοδεύονται για πράγματα χωρίς τα οποία μπορώ τεχνικά να ζήσω και να είμαι ικανοποιημένη, όπως μια ειδική τηλεόραση/συνδρομές streaming, νέα ρούχα, διακόσμηση για το δωμάτιό μου, βιβλία, CD/ψηφιακή μουσική, αγαθά που σχετίζονται με χόμπι ή «διασκεδαστικές» αγορές, όπως μια αντίκα».

«Οι σπατάλες έρχονται σε τυχαίες στιγμές για μένα. Μερικές φορές είναι επειδή βρίσκω κάτι πραγματικά ξεχωριστό που θέλω να αγοράσω, άλλες φορές είναι επειδή βρίσκω κάτι που είναι το μοναδικό στο είδος του που έχει απομείνει προς πώληση. Οι «αδυναμίες» μου είναι η μουσική και η ιστορία, οπότε συνήθως είναι ένα από αυτά τα δύο πράγματα στα οποία ξοδεύω χρήματα. Για παράδειγμα, κάποτε σπατάλησα για να αγοράσω αντίκες εφημερίδες από τις πρώτες εβδομάδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια άλλη φορά, έδωσα λεφτά για να αγοράσω μια παλαιά πρώτη (και μοναδική) έκδοση ενός παλιού αγγλικού βιβλίου της Jane Porter. Επίσης, μερικές φορές θα δώσω σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (κυρίως στο εξωτερικό) που εκτιμώ – περισσότερο τελευταία», ανέφερε για τον τρόπο που προτιμά να κάνει μικρές σπατάλες.

Τα μηνιαία τρόφιμα ανέρχονται στα 140 δολάρια, καθώς τόνισε ότι δεν τρώω καθόλου έξω.

Οι αποταμιεύσεις της είναι γύρω στα 455 δολάρια, καθώς «είμαι νέα και λόγω του τρόπου ζωής μου δεν έχω ορισμένα έξοδα που πιθανότατα θα έχω σε μερικά χρόνια (όπως αυτοκίνητο, βενζίνη, ασφάλεια αυτοκινήτου κ.λπ.), οπότε αποταμιεύω τα περισσότερα χρήματά μου».

Γενικά έξοδα είναι περίπου 95 δολάρια για συνδρομές στην τηλεόραση και έξοδα λογισμικού που σχετίζονται με την εργασία της.

Το μηνιαίο σύνολο εξόδων είναι περίπου 690 δολάρια.