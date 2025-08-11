newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Gen Z: «Σπάει» τους κανόνες εξοικονόμησης – Μικρές σπατάλες, μεταχειρισμένα αντικείμενα και λεφτά στην άκρη
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 18:00

Gen Z: «Σπάει» τους κανόνες εξοικονόμησης – Μικρές σπατάλες, μεταχειρισμένα αντικείμενα και λεφτά στην άκρη

Η Gen Z καταφέρνει με τον δικό της τρόπο να εξοικονομεί χρήματα, χωρίς να αφήνει «πίσω» την ζωή

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Spotlight

H Gen Z θέτει τους δικούς της κανόνες στην καλοπέραση, την κατανάλωση και φυσικά την εξοικονόμηση χρημάτων, ούσα αντιμέτωπη με την αύξηση του κόστους ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προτεραιότητές τους και οι αιτίες που τους ωθούν σε αποταμίευση, είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες των boomers. Η Gen Z είναι πιο πιθανό να ξοδέψει χρήματα σε συνδρομές, όπως για παράδειγμα το Spotify και άλλες πλατφόρμες. Υπάρχει επίσης η τάση του «doom spending», δηλαδή της αγοράς μη απαραίτητων αντικειμένων για την αντιμετώπιση είτε προσωπικών είτε ευρύτερων πολιτικών ζητημάτων.

Στον Guardian μίλησαν άτομα της Γενιάς Ζ, δίνοντας το δικό τους μηνιαίο πλάνο αποταμίευσης και εξόδων.

Τζένα, 26 ετών, Σινσινάτι, Οχάιο

Επάγγελμα: Αγοράστρια σε εταιρεία παραγωγής τροφίμων

Ετήσιος μισθός: 64.000 δολάρια

Ενοίκιο (συμπεριλαμβανομένου του νερού): 1,150 δολάρια

«Αυτή είναι η κύρια δαπάνη μου. Ευτυχώς, κληρονόμησα ένα καλό όχημα από τον θείο μου, το οποίο θα αντέξει για 10 χρόνια περίπου. Επίσης, η ιατρική και οδοντιατρική μου περίθαλψη παρέχονται από τον εργοδότη μου και μου επιστρέφουν τα χρήματα για τη χρήση του κινητού μου», ανέφερε η Τζένα.

«Δεν εργάζομαι για να κάνω αποταμίευση για ένα σπίτι, καθώς δεν θέλω να αγοράσω ένα μέχρι να ζήσω σε μια περιοχή όπου ξέρω ότι θα μείνω για αρκετά χρόνια. Σκέφτομαι ίσως να επιστρέψω στο πανεπιστήμιοο για σπουδές, οπότε μάλλον θα φύγω σύντομα από το Οχάιο».

Όπως υποστήριξε πλκηρώνει 40 δολάρια για ηλεκτρικό ρεύμα και 40 δολάρια για internet, ενώ τα ταξίδια της φτάνουν περίπου τα 195 δολάρια.

Περίπου 85 δολάρια χρειάζεται κατά μέσο όρο για βενζίνη και 110 δολάρια για την ασφάλιση του αυτοκινήτου της.

Στην «άκρη» για την συνταξιοδότησή της αφήνει 1.230 δολάρια.

«Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που λένε ότι πρέπει να αποταμιεύετε το 10% ή το 15% του μισθού σας για τη συνταξιοδότηση, αλλά αν νιώθω ότι έχω λίγο παραπάνω, βάζω το 20%. Δεν νομίζω ότι θα έχω μεγάλες οικονομικές επιστροφές και γι’ αυτό στοχεύω στο 25%, καθώς με βοηθάει να νιώθω ασφαλής. Δεν πιστεύω ότι μέχρι να βγω στη σύνταξη θα έχουμε ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης», τόνισε η ίδια.

Η αγορά τροφίμων της στοιχίζει περίπου τον μήνα 475 δολάρια και όπως δήλωσε, «προτιμώ να κάνω τοπικά τα ψώνια μου, γεγονός που μπορεί να τα κάνει πιο ακριβά. Λατρεύω να μαγειρεύω και μου αρέσει να αγοράζω το ακριβότερο γάλα ή αυγά από μικρές φάρμες για 12 δολάρια τη δωδεκάδα. Ως κάποιος που εργάζεται στην παραγωγή τροφίμων, αξίζει τον κόπο για μένα να ξέρω ακριβώς τι περιέχει το φαγητό μου».

Για την ιατρική/υγειονομική περίθαλψη δίνει περίπου 309 δολάρια, ενώ οι συνδρομή έχει μόνο στο Spotify, για το οποίο μηνιαία δίνει το ποσό των 15 δολαρίων και για το γυμναστήριο 40 δολάρια.

Όπως ανέφερε, δεν φοράει μακιγιάζ, αλλά μεγάλο έξοδο για αυτή είναι κατά κύριο λόγο η ενυδατική κρέμα, φτάνοντας το μήνα για τον καλλωπισμό 175 δολάρια.

Αναφορικά με τα ρούχα της, κατ’ έτος δίνει περίπου 500 δολάρια.

«Μερικές φορές περνούν μήνες χωρίς να αγοράσω τίποτα και άλλες φορές ξοδεύω 200 δολάρια σε μια μέρα. Τον Μάιο, ξόδεψα 4 δολάρια για ένα σουτιέν στο Goodwill και 62 δολάρια για να ράψω δύο φορέματα. Κυρίως αγοράζω ρούχα μεταχειρισμένα ή vintage, αλλά θα ξοδέψω χρήματα για ένα καινούργιο τζιν, επειδή το μέγεθος είναι τόσο ιδιαίτερο».

«Έχω σταματήσει σχεδόν εντελώς να παίρνω φαγητό από έξω για τον εαυτό μου. Το φυλάω μόνο για κοινωνικές εκδηλώσεις. Αν και θα κεράσω τον εαυτό μου έναν καφέ μία ή δύο φορές το μήνα. Τα περισσότερα χρήματα που ξοδεύω για γεύματα εκτός σπιτιού είναι για τα δείπνα γενεθλίων των φίλων μου» ανέφερε, δηλώνοντας τα 250 δολάρια στα έξοδα για διασκέδαση και φαγητό.

Τα μηνιαία έξοδά της αγγίζουν τα 4.139 δολάρια.

Τζέικ, 28 ετών, Σιάτλ, Ουάσιγκτον

Επάγγελμα: Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών σε εταιρεία ενοικίασης τροχόσπιτων

Μισθός: Περίπου 700 δολάρια την εβδομάδα, άρα 2.800 δολάρια μηνιαίως και 33.600 δολάρια ετησίως

«Το εισόδημά μου είναι προσωρινό, καθώς η δουλειά μου είναι εποχιακή. Πριν από τον περασμένο μήνα, έβγαζα μόλις και μετά βίας 1.000 δολάρια το μήνα. Τελείωσα το μεταπτυχιακό μου πέρυσι και πέρασα έξι μήνες κάνοντας αίτηση για δουλειά πριν αποφοιτήσω. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια μέχρι να βρω τη σημερινή μου δουλειά. Η σύζυγός μου εργάζεται ως barista και ο μισθός της είναι παρόμοιος με τον δικό μου – μόλις δημιούργησα έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό για εμάς, ώστε όλα μας τα έξοδα να βγαίνουν από αυτόν» ανέφερε ο Τζέικ.

Όπως συμπλήρωσε, «όσον αφορά την αποταμίευση, βάζουμε χρήματα στην άκρη για έκτακτα έξοδα, όπως βλάβες αυτοκινήτων ή λογαριασμούς κτηνιάτρων. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πολλά χρήματα σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Ό,τι αποταμιεύω σκοπεύω να το βάλω σε ασφαλείς επενδύσεις, αλλά είμαι αρκετά απαισιόδοξος για το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε πολύ να χτίσουμε το δικό μας μικρό σπίτι, όμως δεδομένου ότι η στέγαση είναι τόσο απλησίαστη, αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος».

Το ενοίκιο που δίνει μηνιαία το ζευγάρι είναι στα 1.700 δολάρια, για το τηλέφωνο δίνουν 45 δολάρια και για την σύνδεση του internet 25 δολάρια.

Τα ταξίδια τους κοστίζουν 575 δολάρια και 150 δολάρια για τα καύσιμα του οχήματός τους, συν 250 δολάρια για την ασφάλειά του. Περίπου 100 δολάρια είναι συνήθως οι επισκευές αυτοκινήτων

Τα τρόφιμα και τα λοιπά έξοδα του σπιτιού κοστίζουν περίπου 285 δολάρια, πιο συγκεκριμένα 250 δολάρια για τρόφιμα, 25 δολάριο για είδη υγιεινής και 10 δολάρια για λοιπές οικιακές προμήθειες.

Στο γυμναστήριο δίνει 17 δολάρια το ένα άτομο, ενώ οι συνδρομές τους φτάνουν τα 40 δολάρια, πιο συγκεκριμένα 20 δολάρια για το Spotify, 12 δολάρια για το Hulu και 8 δολάρια για την Apple.

Οι έξοδοι ανέρχονται στα 100 δολάρια περίπου.

Τα μηνιαία έξοδα συνολικά είναι περίπου 1,515 δολάρια.

Άννα, 22 ετών, Ουάσινγκτον

Επάγγελμα: Καθηγήτρια μερικής απασχόλησης και συγγραφέας

Μισθός: Περίπου 700 δολάρια το μήνα και 8.400 δολάρια ετησίως (6.198 λίρες Αγγλίας)

Η Άννα είπε πως, «είμαι αυτοαπασχολούμενη και εξακολουθώ να ζω στο σπίτι με την οικογένειά μου, οπότε δεν έχω έξοδα για ενοίκιο ή κοινόχρηστα. Επίσης, εξακολουθώ να έχω την ασφάλιση υγείας της οικογένειας. Δεν προϋπολογίζω ενεργά τα χρήματά μου με την έννοια της διάθεσης συγκεκριμένου ποσοστού για διάφορα έξοδα. Αντίθετα, τηρώ αρχείο με τα έσοδα και τα έξοδά μου και προσαρμόζω τις δαπάνες μου ανάλογα με τις ανάγκες».

«Για μένα, οι μη απαραίτητες δαπάνες είναι τα χρήματα που ξοδεύονται για πράγματα χωρίς τα οποία μπορώ τεχνικά να ζήσω και να είμαι ικανοποιημένη, όπως μια ειδική τηλεόραση/συνδρομές streaming, νέα ρούχα, διακόσμηση για το δωμάτιό μου, βιβλία, CD/ψηφιακή μουσική, αγαθά που σχετίζονται με χόμπι ή «διασκεδαστικές» αγορές, όπως μια αντίκα».

«Οι σπατάλες έρχονται σε τυχαίες στιγμές για μένα. Μερικές φορές είναι επειδή βρίσκω κάτι πραγματικά ξεχωριστό που θέλω να αγοράσω, άλλες φορές είναι επειδή βρίσκω κάτι που είναι το μοναδικό στο είδος του που έχει απομείνει προς πώληση. Οι «αδυναμίες» μου είναι η μουσική και η ιστορία, οπότε συνήθως είναι ένα από αυτά τα δύο πράγματα στα οποία ξοδεύω χρήματα. Για παράδειγμα, κάποτε σπατάλησα για να αγοράσω αντίκες εφημερίδες από τις πρώτες εβδομάδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια άλλη φορά, έδωσα λεφτά για να αγοράσω μια παλαιά πρώτη (και μοναδική) έκδοση ενός παλιού αγγλικού βιβλίου της Jane Porter. Επίσης, μερικές φορές θα δώσω σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (κυρίως στο εξωτερικό) που εκτιμώ – περισσότερο τελευταία», ανέφερε για τον τρόπο που προτιμά να κάνει μικρές σπατάλες.

Τα μηνιαία τρόφιμα ανέρχονται στα 140 δολάρια, καθώς τόνισε ότι δεν τρώω καθόλου έξω.

Οι αποταμιεύσεις της είναι γύρω στα 455 δολάρια, καθώς «είμαι νέα και λόγω του τρόπου ζωής μου δεν έχω ορισμένα έξοδα που πιθανότατα θα έχω σε μερικά χρόνια (όπως αυτοκίνητο, βενζίνη, ασφάλεια αυτοκινήτου κ.λπ.), οπότε αποταμιεύω τα περισσότερα χρήματά μου».

Γενικά έξοδα είναι περίπου 95 δολάρια για συνδρομές στην τηλεόραση και έξοδα λογισμικού που σχετίζονται με την εργασία της.

Το μηνιαίο σύνολο εξόδων είναι περίπου 690 δολάρια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση
Κόσμος 11.08.25

Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του - και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα - Ήταν μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα που δέχτηκε φονικό ισραηλινό πλήγμα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα στην Ισπανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
Culture Live 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 17:46

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Σύνταξη
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο