Μήπως η Gen Z δεν είναι τόσο «ξενέρωτη» με το αλκοόλ όσο μας έχουν κάνει να πιστεύουμε

Μπορείτε να μάθετε πολλά για μια γενιά από το περιεχόμενο του ψυγείου της: σήμερα, ο πάγκος για το μπάρμπεκιου είναι πιθανό να είναι γεμάτος με Hard Seltzer, μη αλκοολούχες μπύρες και φωσφορίζοντα BuzzBallz – ένα από τα αγαπημένα ποτά της Gen Z.

Σύμφωνα με τον Guardian, πριν από δύο δεκαετίες, ήταν τα WKD, τα Bacardi Breezers και τα Smirnoff Ice.

Και ενώ η νοσταλγία μπορεί να έφερε πίσω μερικά αλκοολούχα ποτά, η νέα γενιά των έτοιμων προς κατανάλωση (RTD) ποτών έχει αισθητά διαφορετική εμφάνιση και γεύση.

Δεν έχουν αλλάξει μόνο τα ποτά, αλλά και οι συνήθειες κατανάλωσης, εν μέρει λόγω των πιο υγιεινιστών καταναλωτών και της ζήτησης για ποικιλία, σύμφωνα με τον Marten Lodewijks, πρόεδρο της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς ποτών IWSR US.

«Πριν από μια δεκαετία, τα σκληρά ανθρακούχα ποτά, με λιγότερη ζάχαρη και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, προσέλκυαν έναν νέο καταναλωτή που έψαχνε πιο υγιεινές επιλογές και δεν ήθελε τόσο γλυκιά γεύση.

Ωστόσο, οι λιγότερες θερμίδες σήμαιναν και λιγότερη γεύση και, όπως συμβαίνει με κάθε τάση, σύντομα εμφανίστηκε μια αντίθετη τάση», είπε.

Οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν με «πολύ ευρύτερη γκάμα αλκοολικού βαθμού, γεύσεων, επιπέδων γλυκύτητας και ακόμη και ανθρακικού».

Η BuzzBallz, που ιδρύθηκε από έναν δάσκαλο και είναι εμπνευσμένο από μια χιονόμπαλα, είναι μία από τις νεότερες εταιρείες που εκμεταλλεύονται αυτή την αλλαγή.

Cheers 👏 We are thankful for YOU! pic.twitter.com/8PcVzAvA8a

— BUZZBALLZ (@BUZZBALLZ) November 23, 2023