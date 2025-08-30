newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:30
Μήνυμα από το 112 στο Κιάτο
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 21:37

Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Η Gen Z στερεοτυπικά παρουσιάζεται ως μία πληθυσμιακή ομάδα που υπάρχει με έναν απερίσκεπτο οικονομικά τρόπο, ρέποντας προς την υπερκατανάλωση, αλλά νέα δεδομένα παρουσιάζουν μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σχεδόν οι μισοί πολίτες που ανήκουν στην Gen Z έχουν ήδη αντλήσει χρήματα από τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις — όχι για πολυτέλειες, αλλά για να αποπληρώσουν χρέη και να καλύψουν έκτακτες ανάγκες.

Όσοι ανήκουν στην Γενιά Ζ αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στη χρηματοοικονομική υπευθυνότητα και την ίδια την επιβίωση.

Σπατάλες, αλλά μήπως όχι;

Μια νέα έκθεση από την Payroll Integrations με τίτλο 2025 Employee Financial Wellness διαπίστωσε ότι, ενώ το 38% των εργαζομένων σε όλες τις γενιές έχει κάνει αναλήψεις από τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς του, η Γενιά Ζ είναι αυτή που το έκανε περισσότερο. Σχεδόν οι μισοί νέοι ενήλικες έχουν ήδη καταφύγει σε αυτά τα κεφάλαια, σε σύγκριση με το 31% των millennials. Οι boomers και η Γενιά Χ ισοβαθμούν στο 41%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αναλήψεις δεν έγιναν για έξοδα πολυτελείας, όπως μια συναυλία∙ τις έκαναν για να ξεφύγουν από το βαρύ χρέος τους. Σε όλες τις γενιές, το 37% των πρόωρων αναλήψεων πήγε σε απρόσμενες έκτακτες ανάγκες. Όμως, για τη Γενιά Ζ, ο βασικός λόγος ήταν η αποπληρωμή χρεών: το 42% όσων τράβηξαν χρήματα από τις αποταμιεύσεις το έκαναν γι’ αυτόν τον σκοπό. Για σύγκριση, μόλις το 6% των millennials, το 17% της Γενιάς Χ και το 0% των boomers κατέφυγαν σε αυτήν την πρακτική, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Fortune.

Και δεν είναι μόνο οι αποταμιεύσεις που είναι εξαντλητικές για την Gen Z. Μια ξεχωριστή έρευνα της Redfin διαπίστωσε ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε (22%) νέους ενοικιαστές δήλωσαν ότι παραλείπουν εντελώς γεύματα για να τα βγάλουν πέρα, το 22% έχει πουλήσει προσωπικά αντικείμενα, ενώ το 19% έχει καθυστερήσει ιατρικές θεραπείες.

Τα χρέη πνίγουν την Gen Z

Για τη Γενιά Ζ, το ζήτημα δεν είναι ότι δεν κατανοούν τα οικονομικά∙ είναι η γενιά που συνεισφέρει περισσότερο στους λογαριασμούς τους. Αν και αποταμιεύουν περισσότερο από ό,τι έκαναν οι γονείς τους στην ίδια ηλικία, βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση να εξοικονομήσουν χρήματα κόβοντας βασικές ανάγκες.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν μόνο τις υπέρογκες τιμές στέγασης στην αρχή της ενήλικης ζωής τους, αλλά και τα φοιτητικά δάνεια και τους λογαριασμούς πιστωτικών καρτών.

«Πολλοί από τη Γενιά Ζ εισέρχονται στην ενήλικη ζωή με ένα βαρύ οικονομικό φορτίο».

Σύμφωνα με την Empower, τα μέλη της Gen Z πληρώνουν κατά μέσο όρο 526 δολάρια τον μήνα για φοιτητικά δάνεια — σχεδόν το διπλάσιο του μέσου όρου των 284 δολαρίων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα, κουβαλούν πάνω από 94.000 δολάρια σε προσωπικό χρέος, σύμφωνα με μια ξεχωριστή έρευνα του Newsweek, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα σχεδόν 60.000 δολάρια των millennials και τα περίπου 53.000 δολάρια της Γενιάς Χ.

«Πολλοί από τη Γενιά Ζ εισέρχονται στην ενήλικη ζωή με ένα βαρύ οικονομικό φορτίο — φοιτητικά δάνεια, χρέη πιστωτικών καρτών και αυξανόμενο κόστος ζωής», είχε δηλώσει παλαιότερα στη Fortune η Νατάλια Μπράουν, επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνη για θέματα καταναλωτών στη National Debt Relief. «Το χρέος τους φαίνεται βαρύτερο επειδή τους πλήττει νωρίς — ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούν την καριέρα τους».

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από την κορύφωσή του το 2022, κάποιοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανακτήσουν τη χαμένη αγοραστική δύναμη. Έκθεση της Zillow διαπίστωσε ότι οι αγοραστές σπιτιών χρειάζεται πλέον να κερδίζουν 80% περισσότερα χρήματα από το 2020, ενώ το διάμεσο εισόδημα έχει αυξηθεί μόλις κατά 23% την ίδια περίοδο.

Για να παραμείνουν «στην επιφάνεια» στη σημερινή οικονομία, πολλοί νέοι ενήλικες βασίζονται στις πιστωτικές κάρτες για να καλύψουν καθημερινά έξοδα, εμπειρίες και ταξίδια. Χωρίς επαρκή παιδεία για την σωστή οικονομία ή σταθερό εισόδημα, οι λογαριασμοί πιστωτικών καρτών και οι τόκοι συσσωρεύονται. Σύμφωνα με την Experian, το μέσο υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας ανέρχεται περίπου στα 3.262 δολάρια.

Υπάρχει χώρος για αισιοδοξία;

Παρόλα αυτά, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία. «Τα καλά νέα είναι ότι η Γενιά Ζ έχει πολλά χρόνια μπροστά της για να καλύψει το χαμένο έδαφος, ειδικά όσο προοδεύει στην καριέρα της και αυξάνει τα εισοδήματά της», δήλωσε, σύμφωνα με το Newsweek, ο Νταγκ Ζαμπέλα, Διευθύνων Σύμβουλος της Payroll Integrations.

Η ευρύτερη ανησυχία είναι αν αυτές οι αναλήψεις αντικατοπτρίζουν μια προσωρινή αντίδραση στις τρέχουσες οικονομικές πιέσεις.

«Αυτές οι πρόωρες αναλήψεις δεν θα εκτροχιάσουν απαραίτητα τους μακροπρόθεσμους στόχους συνταξιοδότησής τους, αλλά είναι κρίσιμης σημασίας να χτίσουν μια ισχυρή οικονομική βάση πριν δεσμευτούν σε περαιτέρω συνεισφορές για τη συνταξιοδότηση. Χωρίς αυτή τη σταθερότητα, κινδυνεύουν να μπουν σε έναν φαύλο κύκλο συνεισφοράς και ανάληψης, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις αποταμιεύσεις τους αργότερα στη ζωή».

Η ευρύτερη ανησυχία είναι αν αυτές οι αναλήψεις αντικατοπτρίζουν μια προσωρινή αντίδραση στις τρέχουσες οικονομικές πιέσεις ή μια μόνιμη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Gen Z χρησιμοποιεί τις συνταξιοδοτικές της αποταμιεύσεις.

«Επειδή πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αποταμιεύσουν τόσο για τη συνταξιοδότηση όσο και για έκτακτες ανάγκες, οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ταμεία έκτακτης ανάγκης και όχι ως «απαραβίαστα» αποθέματα», δήλωσε ο Ζαμπέλα.

«Αν και οι σημερινές πρόωρες αναλήψεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην τρέχουσα οικονομική πίεση, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη τάση, με περισσότερους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα να αντλούν χρήματα από τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις. Με το 87% των εργαζομένων να συνεισφέρει σε κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, είναι σαφές ότι αυτές οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις παραμένουν προτεραιότητα για όλες τις γενιές—όμως μπορεί να δούμε μια αυξανόμενη αποδοχή των αναλήψεων ως δίχτυ ασφαλείας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Ανθρωπιστική κρίση 30.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο