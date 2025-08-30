Η Gen Z Βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Η Gen Z στερεοτυπικά παρουσιάζεται ως μία πληθυσμιακή ομάδα που υπάρχει με έναν απερίσκεπτο οικονομικά τρόπο, ρέποντας προς την υπερκατανάλωση, αλλά νέα δεδομένα παρουσιάζουν μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σχεδόν οι μισοί πολίτες που ανήκουν στην Gen Z έχουν ήδη αντλήσει χρήματα από τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις — όχι για πολυτέλειες, αλλά για να αποπληρώσουν χρέη και να καλύψουν έκτακτες ανάγκες.

Όσοι ανήκουν στην Γενιά Ζ αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στη χρηματοοικονομική υπευθυνότητα και την ίδια την επιβίωση.

Σπατάλες, αλλά μήπως όχι;

Μια νέα έκθεση από την Payroll Integrations με τίτλο 2025 Employee Financial Wellness διαπίστωσε ότι, ενώ το 38% των εργαζομένων σε όλες τις γενιές έχει κάνει αναλήψεις από τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς του, η Γενιά Ζ είναι αυτή που το έκανε περισσότερο. Σχεδόν οι μισοί νέοι ενήλικες έχουν ήδη καταφύγει σε αυτά τα κεφάλαια, σε σύγκριση με το 31% των millennials. Οι boomers και η Γενιά Χ ισοβαθμούν στο 41%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αναλήψεις δεν έγιναν για έξοδα πολυτελείας, όπως μια συναυλία∙ τις έκαναν για να ξεφύγουν από το βαρύ χρέος τους. Σε όλες τις γενιές, το 37% των πρόωρων αναλήψεων πήγε σε απρόσμενες έκτακτες ανάγκες. Όμως, για τη Γενιά Ζ, ο βασικός λόγος ήταν η αποπληρωμή χρεών: το 42% όσων τράβηξαν χρήματα από τις αποταμιεύσεις το έκαναν γι’ αυτόν τον σκοπό. Για σύγκριση, μόλις το 6% των millennials, το 17% της Γενιάς Χ και το 0% των boomers κατέφυγαν σε αυτήν την πρακτική, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Fortune.

Και δεν είναι μόνο οι αποταμιεύσεις που είναι εξαντλητικές για την Gen Z. Μια ξεχωριστή έρευνα της Redfin διαπίστωσε ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε (22%) νέους ενοικιαστές δήλωσαν ότι παραλείπουν εντελώς γεύματα για να τα βγάλουν πέρα, το 22% έχει πουλήσει προσωπικά αντικείμενα, ενώ το 19% έχει καθυστερήσει ιατρικές θεραπείες.

Τα χρέη πνίγουν την Gen Z

Για τη Γενιά Ζ, το ζήτημα δεν είναι ότι δεν κατανοούν τα οικονομικά∙ είναι η γενιά που συνεισφέρει περισσότερο στους λογαριασμούς τους. Αν και αποταμιεύουν περισσότερο από ό,τι έκαναν οι γονείς τους στην ίδια ηλικία, βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση να εξοικονομήσουν χρήματα κόβοντας βασικές ανάγκες.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν μόνο τις υπέρογκες τιμές στέγασης στην αρχή της ενήλικης ζωής τους, αλλά και τα φοιτητικά δάνεια και τους λογαριασμούς πιστωτικών καρτών.

«Πολλοί από τη Γενιά Ζ εισέρχονται στην ενήλικη ζωή με ένα βαρύ οικονομικό φορτίο».

Σύμφωνα με την Empower, τα μέλη της Gen Z πληρώνουν κατά μέσο όρο 526 δολάρια τον μήνα για φοιτητικά δάνεια — σχεδόν το διπλάσιο του μέσου όρου των 284 δολαρίων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα, κουβαλούν πάνω από 94.000 δολάρια σε προσωπικό χρέος, σύμφωνα με μια ξεχωριστή έρευνα του Newsweek, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα σχεδόν 60.000 δολάρια των millennials και τα περίπου 53.000 δολάρια της Γενιάς Χ.

«Πολλοί από τη Γενιά Ζ εισέρχονται στην ενήλικη ζωή με ένα βαρύ οικονομικό φορτίο — φοιτητικά δάνεια, χρέη πιστωτικών καρτών και αυξανόμενο κόστος ζωής», είχε δηλώσει παλαιότερα στη Fortune η Νατάλια Μπράουν, επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνη για θέματα καταναλωτών στη National Debt Relief. «Το χρέος τους φαίνεται βαρύτερο επειδή τους πλήττει νωρίς — ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούν την καριέρα τους».

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από την κορύφωσή του το 2022, κάποιοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανακτήσουν τη χαμένη αγοραστική δύναμη. Έκθεση της Zillow διαπίστωσε ότι οι αγοραστές σπιτιών χρειάζεται πλέον να κερδίζουν 80% περισσότερα χρήματα από το 2020, ενώ το διάμεσο εισόδημα έχει αυξηθεί μόλις κατά 23% την ίδια περίοδο.

Για να παραμείνουν «στην επιφάνεια» στη σημερινή οικονομία, πολλοί νέοι ενήλικες βασίζονται στις πιστωτικές κάρτες για να καλύψουν καθημερινά έξοδα, εμπειρίες και ταξίδια. Χωρίς επαρκή παιδεία για την σωστή οικονομία ή σταθερό εισόδημα, οι λογαριασμοί πιστωτικών καρτών και οι τόκοι συσσωρεύονται. Σύμφωνα με την Experian, το μέσο υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας ανέρχεται περίπου στα 3.262 δολάρια.

Υπάρχει χώρος για αισιοδοξία;

Παρόλα αυτά, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία. «Τα καλά νέα είναι ότι η Γενιά Ζ έχει πολλά χρόνια μπροστά της για να καλύψει το χαμένο έδαφος, ειδικά όσο προοδεύει στην καριέρα της και αυξάνει τα εισοδήματά της», δήλωσε, σύμφωνα με το Newsweek, ο Νταγκ Ζαμπέλα, Διευθύνων Σύμβουλος της Payroll Integrations.

Η ευρύτερη ανησυχία είναι αν αυτές οι αναλήψεις αντικατοπτρίζουν μια προσωρινή αντίδραση στις τρέχουσες οικονομικές πιέσεις.

«Αυτές οι πρόωρες αναλήψεις δεν θα εκτροχιάσουν απαραίτητα τους μακροπρόθεσμους στόχους συνταξιοδότησής τους, αλλά είναι κρίσιμης σημασίας να χτίσουν μια ισχυρή οικονομική βάση πριν δεσμευτούν σε περαιτέρω συνεισφορές για τη συνταξιοδότηση. Χωρίς αυτή τη σταθερότητα, κινδυνεύουν να μπουν σε έναν φαύλο κύκλο συνεισφοράς και ανάληψης, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις αποταμιεύσεις τους αργότερα στη ζωή».

Η ευρύτερη ανησυχία είναι αν αυτές οι αναλήψεις αντικατοπτρίζουν μια προσωρινή αντίδραση στις τρέχουσες οικονομικές πιέσεις ή μια μόνιμη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Gen Z χρησιμοποιεί τις συνταξιοδοτικές της αποταμιεύσεις.

«Επειδή πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αποταμιεύσουν τόσο για τη συνταξιοδότηση όσο και για έκτακτες ανάγκες, οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ταμεία έκτακτης ανάγκης και όχι ως «απαραβίαστα» αποθέματα», δήλωσε ο Ζαμπέλα.

«Αν και οι σημερινές πρόωρες αναλήψεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην τρέχουσα οικονομική πίεση, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη τάση, με περισσότερους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα να αντλούν χρήματα από τις συνταξιοδοτικές τους αποταμιεύσεις. Με το 87% των εργαζομένων να συνεισφέρει σε κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, είναι σαφές ότι αυτές οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις παραμένουν προτεραιότητα για όλες τις γενιές—όμως μπορεί να δούμε μια αυξανόμενη αποδοχή των αναλήψεων ως δίχτυ ασφαλείας».