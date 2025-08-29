Οι δομές υποστήριξης γυναικών Δήμου Ρόδου σε τροχιά περαιτέρω ενδυνάμωσης

Ο Δήμος Ρόδου με τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών (Συμβουλευτικό Κέντρο και Ξενώνα Φιλοξενίας) και σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΑΤΜΩ1Ρ-Δ3Θ) προχωρά σε υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων δομών στην Κύπρο (Σπίτι της Γυναίκας και Καταφύγια)

Στόχοι του Πρωτοκόλλου είναι η καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας μέσω της συνεργασίας, συνέργειας και διασύνδεσης των δυο μερών, ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

Συνεργασία σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

Έρευνα

Εκστρατείες και Δράσεις για την ισότητα των φύλων, την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Κοινές Εκπαιδεύσεις και Εκδηλώσεις

Κινητικότητα προσωπικού και εθελοντών για εργασιακή εμπειρία

Ανάπτυξη εργαλείων, προγραμμάτων, παρεμβάσεων και

διαχείριση από κοινού περιστατικών με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των ωφελούμενων

Πρωτοπορία

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Δομές Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου είναι οι πρώτες από το Πανελλήνιο Δίκτυο των 61 δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών που προχωρούν σε υπογραφή Πρωτοκόλλου με ευρωπαϊκό κράτος.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου θα γίνει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις Πηγές Καλλιθέας και θα παραβρεθούν οι:

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη,

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Κύπρου, Τζόζη Χριστοδούλου,

Πρόεδρος Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών Κύπρου, Άριστος Τσιάρτας,

Πρόεδρος ΔΣ του ΣΠΑΒΟ Μαρία Χαβιαρά-Κούσιου

Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ Δρ. Άντρη Ανδρονίκου

Την ημέρα της υπογραφής πρόθεση τόσο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Ισότητας Θωμά Σωτρίλλη όσο και της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ματίνας Γιαννέλη είναι η παρουσίαση του έργου των γυναικείων συλλόγων, οργανώσεων, εθελοντριών ή/και επιχειρήσεων γυναικών που σχετίζονται με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όποιες γυναίκες επιθυμούν να συμμετάσχουν, να παραβρεθούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα Εθιμοτυπίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ρόδου. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ 2241074360 από τις: Μαρία Παπανικολάου, Μαρία Κουτσαφά και Χριστίνα Καραγιάννη.