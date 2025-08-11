newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 16:03

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Spotlight

Τι κι αν στα χαρτιά έχουμε ισότητα των φύλων, στην πράξη οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως υποδεέστερες και στον εργασιακό στίβο.

Δεν παραξενεύουν κανέναν τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δείχνουν ότι οι μηνιαίες αποδοχές των γυναικών υπολείπονται μεσοσταθμικά τουλάχιστον κατά 200 ευρώ των αποδοχών που λαμβάνουν οι άντρες συνάδελφοί τους.

Συγκεκριμένα, ο μέσος μισθός για τους άντρες ανέρχεται στα 1.257 ευρώ μικτά και για τις γυναίκες μόλις στα 1043 ευρώ. Πρόκειται για μια ψαλίδα περί το 17% ή μείον 214 ευρώ για τις γυναίκες.

Ο καθαρός μισθός που μπαίνει στις τσέπες των εργαζόμενων γυναικών είναι μόλις 854 ευρώ μεσοσταθμικά, ενώ για τους άντρες είναι 994 ευρώ.

Στοιχεία e-EΦΚΑ

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία για το σύνολο της απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του Οκτωβρίου 2024.

Αν υπολογίσουμε μόνο την πλήρη απασχόληση, η ψαλίδα ανέρχεται στα -14%, με τους άντρες να αμείβονται με 1431 ευρώ μικτά και τις γυναίκες με 1232 (199 ευρώ λιγότερα).

Στη μερική απασχόληση, που τα ποσά είναι ούτως ή άλλως ελάχιστα, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο με 549 ευρώ το μήνα μικτά (476 καθαρά). Είναι ο μόνος τομέας στον οποίο υπερτερούν από τους άντρες, κατά 19 ολόκληρα ευρώ!

Με τη διαφορά ότι  οι γυναίκες που απασχολούνται part-time είναι πολλές περισσότερες από τους άντρες (393.000 έναντι 292.000), χαμηλώνοντας έτσι το συνολικό μέσο όρο των μισθών.  συνολικού μισθού. Αντίστροφα, οι γυναίκες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, έναντι 1,2 εκατ. για τους άντρες, και όπως είδαμε αμείβονται πολύ χειρότερα.

Σε επίπεδο ωρομισθίου τα πράγματα εξίσου απογοητευτικά, με τις γυναίκες να πληρώνονται περίπου 9 ευρώ λιγότερα από τους άντρες (48,68 ευρώ έναντι 57,69 – πάντα σε μικτό μεροκάματο).

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, οι μισθολογικές διαφορές ανδρών-γυναικών κυμαίνονται από 8,6% ως 40,5% ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία.

Μεγαλώνει η ψαλίδα στις συντάξεις

Στις συντάξεις η ψαλίδα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον Ιούνιο, οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο σύνταξη γήρατος 976 ευρώ και οι άντρες 1228 ευρώ. Η διάμεση σύνταξη, που είναι πιο αντιπροσωπευτική αφού «εξομαλύνει» τις επιπτώσεις των ακραίων τιμών, είναι ακόμα χαμηλότερη, στα 855 ευρώ  για τις γυναίκες και τα 1194 για τους άντρες. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ψαλίδα από 252 ως 339 ευρώ.

Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε τις διαφορές ανά φύλο στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες υστερούν δραματικά των συντάξεων του δημοσίου (760 έναντι 1327 ευρώ αντίστοιχα).

Χαμηλοί μισθοί, χαμηλότερες συντάξεις

Η ψαλίδα στις συντάξεις ανδρών και γυναικών είναι άμεση συνέπεια τόσο της μισθολογικής ανισότητας, όσο και της γενικότερα δυσμενέστερης θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όπως είδαμε οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανόν να δουλεύουν με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση από ό,τι οι άντρες, έχουν συνήθως μεγαλύτερα κενά στον εργασιακό τους βίο, άρα και λιγότερα ένσημα και χρόνια ασφάλισης. Άλλωστε η γυναικεία ανεργία υπερβαίνει κατά πολύ την ανδρική, με σχεδόν 7 στους 10 καταγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ να είναι γένους θηλυκού.

Πέρα από τις διαπιστώσεις

Η Ελλάδα οφείλει μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να έχει ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2023/970, για την «ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής».

Ολο αυτό το μακρινάρι σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστούν θεσμικοί κανόνες και αποτελεσματικά εργαλεία που θα μετατρέψουν τα λόγια περί ισότητας, σε έργα.

Μεταξύ άλλων η οδηγία ορίζει ότι οι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση για τα κριτήρια με τα οποία διαμορφώνονται οι αμοιβές και η μισθολογική εξέλιξη σε κάθε επιχείρηση. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται και για το μέσο επίπεδο της αμοιβής, κατανεμημένο ανά φύλο, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις για τις αμοιβές, με βάση την οδηγία, σε αρμόδιους φορείς.

Επιτροπή σοφών για την ισότητα στις αμοιβές

Για την εφαρμογή των παραπάνω, το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει ομάδα πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να επεξεργασθούν και να εισηγηθούν προτάσεις και μέτρα ως το τέλος του 2025. Όπως έχει δημοσιοποιηθεί επικεφαλής της 11μελούς ομάδας είναι η δικηγόρος Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και πρώην υπηρεσιακή υπουργός εργασίας.

Μένει να δούμε αν τα όσα εισηγηθεί η επιτροπή θα είναι επαρκή για να μειώσουν το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, και κυρίως αν θα εφαρμοστούν στην πράξη.

Ποσόστωση στα ΔΣ και «Σήμα ισότητας επιχειρήσεων»

Σε επίπεδο ανώτερων στελεχών, η Ελλάδα έχει  ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την ποσόστωση του 33% στη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πνεύμα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει εισάγει το «Σήμα Ισότητας Επιχειρήσεων», το οποίο σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση απονέμεται σε «όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών».

Πρόκειται για μετεξέλιξη του συγχρηματοδοτούμενου έργου Share, που υλοποιήθηκε το 2022,, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, με τη συμμετοχή  Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και της οργάνωσης Women On Top.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος το «Σήμα Ισότητας» Share έλαβαν 18 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, στην πλειονότητά τους ανώνυμες εταιρείες και πολυεθνικές. Ανάμεσά τους είναι δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ, δύο πολυεθνικές εταιρείες καλλυντικών αλλά και μία γνωστή ΜΚΟ. Με βάση την υπουργική απόφαση του 2024, αίτηση για το σήμα μπορούν να υποβάλλουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 11 εργαζόμενους και πάνω ή έχουν τζίρο από 2 ώς 50 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν πάνω από 250 εργαζόμενους και τζίρο πάνω από 50 εκ. ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
Culture Live 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 17:46

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Καλύτερη η εικόνα σε Μεσσηνία και Κορινθία – Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Σύνταξη
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει τους βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο