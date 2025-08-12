Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Το stalking δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε αφορά μόνο διάσημα πρόσωπα, που κινούν ένα μάλλον υπερβολικό ενδιαφέρον από τους θαυμαστές τους. Αντίθετα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει υπάρξει θύμα αυτής της εμμονικής συμπεριφοράς κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Κάποιος, πρώην σύντροφος ή που δηλώνει «θαυμαστής» τους, να τις παρακολουθεί, να τους στέλνει λουλούδια, να τους τηλεφωνεί, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες δεν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, οι γυναίκες που ανέφεραν ότι υπέστησαν stalking, ακόμη και αν πέτυχαν να προστατευθούν με περιοριστικά μέτρα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο τα επόμενα 20 χρόνια σε σχέση με εκείνες που δεν ανέφεραν τέτοια περιστατικά.

Διαταράσσει το νευρικό σύστημα

Μέχρι στιγμής, η σύνδεση του stalking, που συνιστά ψυχολογική βία, με τις καρδιαγγειακές παθήσεις δεν ήταν επαρκώς κατανοητή, ωστόσο διαπιστώνεται ότι έχει επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς αργότερα στη ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Circulation της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, όλα ξεκινούν από το στρες. Η ψυχολογική δυσφορία από περιστατικά παρακολούθησης μπορεί να διαταράξει το νευρικό σύστημα, να εμποδίσει τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν κανονικά και να βλάψει άλλους βιολογικούς μηχανισμούς.

Η μελέτη κάλυψε 66.270 Αμερικανίδες ηλικίας 36-56 ετών. Καμία δεν παρουσίαζε καρδιαγγειακή νόσο το 2001, όταν δήλωσαν για πρώτη φορά εάν είχαν βιώσει stalking ή παρόμοια παρενόχληση.

Η έρευνα διήρκεσε 20 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα θύματα stalking είχαν 41% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Και όσες είχαν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα κινδύνευαν κατά 70% περισσότερο.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι ήταν εμφανείς, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Δηλαδή αν αντιμετώπιζαν κάποια ασθένεια, τη διατροφή τους, αν έπαιρναν φάρμακα ή αν είχαν συμπτώματα κατάθλιψης.

Περίπου 3% όλων των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν εμφάνιση καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια των 20 ετών της έρευνας.

Η παρενόχληση συχνά θεωρείται μια μορφή βίας που δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή και τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται.

Μακροχρόνιες επιπτώσεις

Σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, Ρεμπέκα Λόουν, της Σχολής Δημόσιας Υγείας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ, «το stalking μπορεί να είναι χρόνιο και οι γυναίκες συχνά αναφέρουν ότι κάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή και τις αντιδράσεις τους ή στις μετακινήσεις τους».

Ενώ η καθηγήτρια Καρδιολογίας, στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU, λέει ότι οι επιπτώσεις του στρες μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Πιθανώς επειδή είναι στην ανθρώπινη φύση να επανεξετάζουμε πράγματα που συμβαίνουν και να βιώνουμε την κατάσταση ξανά και ξανά.