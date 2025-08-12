Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Υγεία 12 Αυγούστου 2025 | 22:09

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Το stalking δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε αφορά μόνο διάσημα πρόσωπα, που κινούν ένα μάλλον υπερβολικό ενδιαφέρον από τους θαυμαστές τους. Αντίθετα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει υπάρξει θύμα αυτής της εμμονικής συμπεριφοράς κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Κάποιος, πρώην σύντροφος ή που δηλώνει «θαυμαστής» τους, να τις παρακολουθεί, να τους στέλνει λουλούδια, να τους τηλεφωνεί, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες δεν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, οι γυναίκες που ανέφεραν ότι υπέστησαν stalking, ακόμη και αν πέτυχαν να προστατευθούν με περιοριστικά μέτρα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο τα επόμενα 20 χρόνια σε σχέση με εκείνες που δεν ανέφεραν τέτοια περιστατικά.

Διαταράσσει το νευρικό σύστημα

Μέχρι στιγμής, η σύνδεση του stalking, που συνιστά ψυχολογική βία, με τις καρδιαγγειακές παθήσεις δεν ήταν επαρκώς κατανοητή, ωστόσο διαπιστώνεται ότι έχει επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς αργότερα στη ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Circulation της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, όλα ξεκινούν από το στρες. Η ψυχολογική δυσφορία από περιστατικά παρακολούθησης μπορεί να διαταράξει το νευρικό σύστημα, να εμποδίσει τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν κανονικά και να βλάψει άλλους βιολογικούς μηχανισμούς.

Η μελέτη κάλυψε 66.270 Αμερικανίδες ηλικίας 36-56 ετών. Καμία δεν παρουσίαζε καρδιαγγειακή νόσο το 2001, όταν δήλωσαν για πρώτη φορά εάν είχαν βιώσει stalking ή παρόμοια παρενόχληση.

Η έρευνα διήρκεσε 20 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα θύματα stalking είχαν 41% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Και όσες είχαν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα κινδύνευαν κατά 70% περισσότερο.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι ήταν εμφανείς, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Δηλαδή αν αντιμετώπιζαν κάποια ασθένεια, τη διατροφή τους, αν έπαιρναν φάρμακα ή αν είχαν συμπτώματα κατάθλιψης.

Περίπου 3% όλων των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν εμφάνιση καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια των 20 ετών της έρευνας.

Η παρενόχληση συχνά θεωρείται μια μορφή βίας που δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή και τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται.

Μακροχρόνιες επιπτώσεις

Σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, Ρεμπέκα Λόουν, της Σχολής Δημόσιας Υγείας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ, «το stalking μπορεί να είναι χρόνιο και οι γυναίκες συχνά αναφέρουν ότι κάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή και τις αντιδράσεις τους ή στις μετακινήσεις τους».

Ενώ η καθηγήτρια Καρδιολογίας, στην Ιατρική Σχολή Grossman του NYU, λέει ότι οι επιπτώσεις του στρες μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Πιθανώς επειδή είναι στην ανθρώπινη φύση να επανεξετάζουμε πράγματα που συμβαίνουν και να βιώνουμε την κατάσταση ξανά και ξανά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Επιστήμες
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
Ναι και όχι 10.08.25

Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Τα αναψυκτικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, αλλά μπορούν να είναι τελικά όσο ευεργετικά υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι είναι;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»
Επιστήμες 09.08.25

ΤΕΠ: Πόσο έχει μειώσει την αναμονή στα επείγοντα το «βραχιολάκι»

Μπορεί τα έως τώρα στοιχεία να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το ουσιαστικό "crash test" για το νέο μέτρο αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκαθαρίσει αν το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης μπορεί να αντέξει και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης

Μάρθα Καϊτανίδη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιός τσικουνγκούνια: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα – Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα
Ανησυχία 06.08.25

Αύξηση των κρουσμάτων του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα: Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 - Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα και επιδημίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη
Επιστήμες 04.08.25

Πιο ισχυρά από τη φαιντανύλη – Τι είναι τα οπιοειδή νιταζένια που προκαλούν εκατοντάδες θανάτους στην Ευρώπη

Τα νιταζένια, δεκάδες ή εκατοντάδες φορές πιο ισχυρά από την ηρωΐνη, είχαν ανιχνευτεί σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2023.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα νέα δημοφιλή φάρμακα για το αδυνάτισμα «λιώνουν» το λίπος αλλά και τους… μυς
Μελέτη 04.08.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος δεν λιώνουν μόνο το λίπος - Προειδοποίηση για απώλεια μυϊκής μάζας

Καμπανάκι από νέα αμερικανική μελέτη που προειδοποιεί ότι οι αγωνιστές GLP-1 για το αδυνάτισμα μειώνουν τη μυϊκή μάζα δημιουργώντας φόβους για τη μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς, τη γενική σωματική λειτουργία αλλά και τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες
Πού ανήκουμε; 01.08.25

Σπάνε ρεκόρ, ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και αναδιαμορφώνουν την άποψη των επιστημόνων για το είδος μας – Δύτες σαν φώκιες

Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμη και φυσικοί δύτες, παρόμοιοι με τις ενυδρίδες. Και κάποιοι, πολύ λιγότεροι, είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις φώκιες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
Τα πύρινα μέτωπα 13.08.25 Upd: 01:35

Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομεία: 52 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι περισσότερες για αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο