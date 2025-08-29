Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Μουδανιά – Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά
Ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος αναζητείται από την Αστυνομία - Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεύτερο άτομο
Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής μετά το ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα εξόδου.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε ελαφρύτερα ακόμα ένας άνθρωπος.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, τα δύο Ι.Χ. εκ των οποίων μία πόρσε συγκρούστηκαν μεταξύ τους, βγήκαν από τον δρόμο και προσέκρουσαν σε κολώνες και δέντρα. Ο οδηγός της πόρσε μετά τη σύγκρουση διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
