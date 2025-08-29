Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Ισχυρά φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ειδικά από το βράδυ του Σαββάτου, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κεραυνών στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Ωστόσο, η επιδείνωση αυτή του καιρού θα είναι προσωρινή και από την αρχή της εβδομάδας, της πρώτης του Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει βελτίωση αλλά και πολύ ζέστη, με θερμοκρασίας κοντά στους 40 βαθμούς.

Πρώτα καταιγίδες, μετά 40άρια

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα. Ωστόσο επισημαίνει ότι ακολουθεί κύμα ζέστης.

«Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει.

Ωστόσο, τονίζει, «μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα».

Επισημαίνει πάντως ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».

Έντονα φαινόμενα και αστάθεια

Στη δική του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνει από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται έντονη αστάθεια και ισχυρά καιρικά φαινόμενα, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρει, θα επικρατήσουν και υψηλές θερμοκρασίες.

«Μελτέμια και σήμερα προς το Αιγαίο με τάση περιορισμού τους από το απόγευμα», αναφέρει στην ανάρτησή του. Προβλέπει ωστόσο «από αύριο το απόγευμα και μέσα στην Κυριακή φαινόμενα αστάθειας προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα που τοπικά θα έχουν ένταση».

«Αρκετή ζέστη το Σαββατοκύριακο προς τα ανατολικά και νότια», καταλήγει.

Σε άλλη ανάρτησή του ανέφερε πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Άνεμος-λίβας

Οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

«Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα