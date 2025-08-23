Ζέστη μας περιμένει και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι οποίοι περιμένουν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι προσωρινές προγνώσεις δείχνουν ότι θα επικρατήσει καύσωνας… με το καλημέρα τον Σεπτέμβριο.

«Μακρύ ελληνικό καλοκαίρι»

Μακρύ και με ζέστη αναμένεται να είναι φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΜΑΚΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ… Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Καύσωνας

Με πολλή ζέστη αναμένεται να ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, που επισημαίνει ότι τα επόμενα 24ωρα θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για τα καιρικά φαινόμενα.

Επικαλούμενος στοιχεία από το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό Προγνωστικό Κέντρο, επισημαίνει ότι «θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα» και πως η ζέστη θα έρθει «από δύο μεριές».

Στην ανάρτησή του σημειώνει τα εξής:

«Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι… όπως και να έχει!»

Και το meteo

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα και με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr. Η πρόγνωση βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως φαίνεται και στο γράφημα, σύμφωνα με το 83% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 42%, 32% και 9% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.84°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου με βάση τη μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στη Γαλλία και στα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.