Σε τροχιά καύσωνα αναμένεται να μπει για μια ακόμα φορά η χώρα.

Μπορεί την Δευτέρα να υποδεχόμαστε τον πρώτο μήνα του Φθινοπώρου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για καύσωνα ο οποίος θα γίνει αισθητός από την επόμενη Τρίτη.

«Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα…»

Το παραπάνω αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ενισχυμένα μελτέμια στο κεντρικό Αιγαίο, με ριπές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 70 km/h.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θοδωρής Κολυδάς ο οποίος σε δική του ανάρτηση λίγες ημέρες πριν μιλούσε για «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αρχές του επόμενου μήνα.

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε, μακρύ και με ζέστη αναμένεται να είναι φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αφοί οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τις κανονικές ακόμη και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Και το meteo

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα και με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr.