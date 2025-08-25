Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στις δυτικές ΗΠΑ, καθώς καύσωνας πλήττει όλες τις ακτές του βορειοδυτικού Ειρηνικού από το Σάββατο.

Αρκετοί κάτοικοι των ΗΠΑ χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία εξαιτίας των συνεπειών της ζέστης, ενώ οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα και σήμερα, Κυριακή. Οι πολιτείες που πλήττονται περισσότερο είναι η Ουάσιγκτον, το Όρεγκον, η Νότια Καλιφόρνια, η Νεβάδα και η Αριζόνα.

Notable Western U.S. heatwave continues today, with numerous locations along the Interstate 5 corridor all the way from southern California north to (and past!) the Canadian border in British Columbia experiencing near-record or record heat for calendar date. #CAwx #ORwx #WAwx pic.twitter.com/Ua8ZHSeKz6 — Dr. Daniel Swain (@Weather_West) August 22, 2025

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν υπό ακραίο κίνδυνο καύσωνα. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν επικίνδυνα υψηλές ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Καλιφόρνια οι υψηλές θερμοκρασίες επιδείνωσαν μεγάλη πυρκαγιά στην κοιλάδα Νάπα, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στο Τουσόν της Αριζόνα και την ευρύτερη περιοχή, οι προγνώσεις έδιναν μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 39 και 42 βαθμών Κελσίου. Σε ακραίο κίνδυνο είναι επίσης περιοχές στην ενδοχώρα στη Νότια Καλιφόρνια.

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Ακόμη 18,6 εκατομμύρια βρίσκονταν υπό σοβαρό κίνδυνο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο, επηρεάζοντας τους εργαζόμενους και όποιον δεν είχε κλιματισμό και ενυδάτωση, ακόμη και στο Μαϊάμι.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονταν σε πολλές περιοχές. Το Πόρτλαντ του Όρεγκον ανέφερε ρεκόρ στις 22 Αυγούστου: 38,9 Κελσίου. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν 36,7 βαθμοί Κελσίου από το 1942.

Monsoonal surge is now in full swing across California amid the ongoing heatwave. Widespread elevated convection across SoCal this AM, including offshore/coast. Cloud bases are high (~10k ft), so dry lightning and gusty winds are mixed in with brief downpours. [1/2] #CAwx #CAfire pic.twitter.com/Kcch0k58Vx — Dr. Daniel Swain (@Weather_West) August 23, 2025

Ταλαιπωρία για τους δρομείς

Η υψηλές θερμοκρασίες και η αποπνικτική ζέστη δυσκόλεψαν το Σάββατο τους δρομείς που συμμετείχαν στον ετήσιο αγώνα σκυταλοδρομίας μεγάλων αποστάσεων, που ξεκινά από το Χουντ του Πόρτλαντ στην ενδοχώρα και φτάνει έως την ακτή.

Τουλάχιστον ένας δρομέας, 50 ετών, λιποθύμησε έπειτα από διαδρομή 6,4 χιλιομέτρων και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Στη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν και άλλα περιστατικά. Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911, τουλάχιστον 16 άνθρωποι χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Ο Μπρέντον Χάγκερτι του Τμήματος Υγείας της κομητείας Μούλτνομα δήλωσε ότι «η μητροπολιτική περιοχή του Πόρτλαντ αντιμετωπίζει τον υψηλότερο κίνδυνο καύσωνα για το 2025».

Τον Ιούνιο του 2021, η πόλη κατέγραψε υψηλό 46 βαθμών Κελσίου, στη διάρκεια ενός καύσωνα που είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 100 θανάτους. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν άτομα άνω των 60 ετών που ζούσαν μόνα τους. Ωστόσο, ένας από τους νεκρούς ήταν 37 ετών.