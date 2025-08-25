newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 06:00

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στις δυτικές ΗΠΑ, καθώς καύσωνας πλήττει όλες τις ακτές του βορειοδυτικού Ειρηνικού από το Σάββατο.

Αρκετοί κάτοικοι των ΗΠΑ χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία εξαιτίας των συνεπειών της ζέστης, ενώ οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα και σήμερα, Κυριακή. Οι πολιτείες που πλήττονται περισσότερο είναι η Ουάσιγκτον, το Όρεγκον, η Νότια Καλιφόρνια, η Νεβάδα και η Αριζόνα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν υπό ακραίο κίνδυνο καύσωνα. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν επικίνδυνα υψηλές ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Καλιφόρνια οι υψηλές θερμοκρασίες επιδείνωσαν μεγάλη πυρκαγιά στην κοιλάδα Νάπα, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

REUTERS/Fred Greaves

Στο Τουσόν της Αριζόνα και την ευρύτερη περιοχή, οι προγνώσεις έδιναν μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 39 και 42 βαθμών Κελσίου. Σε ακραίο κίνδυνο είναι επίσης περιοχές στην ενδοχώρα στη Νότια Καλιφόρνια.

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Ακόμη 18,6 εκατομμύρια βρίσκονταν υπό σοβαρό κίνδυνο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο, επηρεάζοντας τους εργαζόμενους και όποιον δεν είχε κλιματισμό και ενυδάτωση, ακόμη και στο Μαϊάμι.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονταν σε πολλές περιοχές. Το Πόρτλαντ του Όρεγκον ανέφερε ρεκόρ στις 22 Αυγούστου: 38,9 Κελσίου. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν 36,7 βαθμοί Κελσίου από το 1942.

Ταλαιπωρία για τους δρομείς

Η υψηλές θερμοκρασίες και η αποπνικτική ζέστη δυσκόλεψαν το Σάββατο τους δρομείς που συμμετείχαν στον ετήσιο αγώνα σκυταλοδρομίας μεγάλων αποστάσεων, που ξεκινά από το Χουντ του Πόρτλαντ στην ενδοχώρα και φτάνει έως την ακτή.

Τουλάχιστον ένας δρομέας, 50 ετών, λιποθύμησε έπειτα από διαδρομή 6,4 χιλιομέτρων και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Στη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν και άλλα περιστατικά. Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911, τουλάχιστον 16 άνθρωποι χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Ο Μπρέντον Χάγκερτι του Τμήματος Υγείας της κομητείας Μούλτνομα δήλωσε ότι «η μητροπολιτική περιοχή του Πόρτλαντ αντιμετωπίζει τον υψηλότερο κίνδυνο καύσωνα για το 2025».

Τον Ιούνιο του 2021, η πόλη κατέγραψε υψηλό 46 βαθμών Κελσίου, στη διάρκεια ενός καύσωνα που είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 100 θανάτους. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν άτομα άνω των 60 ετών που ζούσαν μόνα τους. Ωστόσο, ένας από τους νεκρούς ήταν 37 ετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο