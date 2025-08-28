Φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή – Ήχησε το 112

Φωτιά στην περιοχή Ήφαιστος στην Κομοτηνή εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και έλαβε διαστάσεις.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Παρατηρητής να είναι σε ετοιμότητα.