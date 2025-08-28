Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία – Ήχησε το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία για την κατάσβεση της οποίας έχει σπεύσει στην περιοχή του Μελιγαλά ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Στο έργο των επίγειων δυνάμεων συνδράμουν από αέρος τέσσερα εναέρια, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί μέλη εθελοντικών οργανώσεων και έχουν επιστρατευτεί μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα, συναγερμός χτύπησε στην Π.Υ. για τουλάχιστον δύο εστίες φωτιάς στην Πάργα. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας, οι δυνάμεις της κλήθηκαν στην περιοχή του Αηδονίου και στην περιοχή του Νάρκισσου που βρίσκονται πολύ κοντά.