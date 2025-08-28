Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία – Ήχησε το 112
Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της ΒΙΠΕ Μελιγαλά στη Μεσσηνία - Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια
- Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
- Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- H Ουκρανία ποντάρει στα ψηφιακά δεδομένα του πολέμου για τη στήριξη της Δύσης
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία για την κατάσβεση της οποίας έχει σπεύσει στην περιοχή του Μελιγαλά ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Στο έργο των επίγειων δυνάμεων συνδράμουν από αέρος τέσσερα εναέρια, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί μέλη εθελοντικών οργανώσεων και έχουν επιστρατευτεί μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Νωρίτερα, συναγερμός χτύπησε στην Π.Υ. για τουλάχιστον δύο εστίες φωτιάς στην Πάργα. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας, οι δυνάμεις της κλήθηκαν στην περιοχή του Αηδονίου και στην περιοχή του Νάρκισσου που βρίσκονται πολύ κοντά.
- Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
- Οι ρίζες τού «είναι» μας
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – 12 συλλήψεις
- Τέμπη: Πώς συντάχθηκε το πόρισμα για την πυρόσφαιρα – Η κατάθεση Παπαδημητρίου σε Μπακαΐμη
- Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
- ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στη Ριέκα: «Πάθος, φωνή, πρόκριση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις