Φωτιά στην Τροιζήνα – Κοντά στο χωριό οι φλόγες
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στην Τροιζήνα
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- «Πανκ» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
- Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
- H Ουκρανία ποντάρει στα ψηφιακά δεδομένα του πολέμου για τη στήριξη της Δύσης
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καθώς επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.
Επιχειρούν επίσης δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.
Σε βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή φαίνεται ότι η φωτιά γλύφει τα σπίτια στην Τροιζήνα ενώ χτυπούν και οι καμπάνες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Μητσοτάκης: Επαναφέρει το ‘εγώ’ ή το χάος, φέρνοντας παράδειγμα την κρίση στην Γαλλία
- Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
- ΑΕΚ: «Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα»
- Εξελικτικές προσαρμογές στη λεκάνη επέτρεψαν στον άνθρωπο να σηκωθεί στα δύο πόδια
- Τζορτζ Κλούνεϊ: Εσπευσμένη αποχώρηση για λόγους υγείας από το Φεστιβάλ Βενετίας – Η διάγνωση
- Οι Κυριακές ανήκουν στους πεζούς: Ο Δήμος Ιωαννιτών ανοίγει τον Παραλίμνιο περίπατο σε όλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις