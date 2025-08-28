Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καθώς επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα.

Επιχειρούν επίσης δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Σε βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή φαίνεται ότι η φωτιά γλύφει τα σπίτια στην Τροιζήνα ενώ χτυπούν και οι καμπάνες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες