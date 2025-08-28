Σαλαμίνα: Συνελήφθη 40χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε πάρτι σπίτι του και πέταξε δυναμιτάκι
Η φωτιά στη Σαλαμίνα έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών
Συνελήφθη ένας ύποπτος ως υπεύθυνος για τη φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη 27/8 στην περιοχή Βρωμοπούσι στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 40χρονο που έκανε πάρτι στο σπίτι του και ο ίδιος παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την πυρκαγιά.
Kατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.
Ισχυροί άνεμοι
Η φωτιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης χθες ότι η φωτιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα σε πάρτι.
Η περιοχή έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα.
Η Πυροσβεστική συνέδραμε με 48 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της φωτιάς.
Ενισχύσεις έφτασαν στη Σαλαμίνα και από το Πέραμα ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.
Η φωτιά τελικά οριοθετήθηκε γρήγορα, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
