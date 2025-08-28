Φωτιά στην περιοχή Λάιστα Ζαγορίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσεβστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λάιστας, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο υδροφόρα οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την αποτελεσματική κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.