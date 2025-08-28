Τουλάχιστον δύο εστίες φωτιάς αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική στην Πάργα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της έχουν κληθεί στην περιοχή του Αηδονίου και στην περιοχή του Νάρκισσου που βρίσκονται πολύ κοντά.

Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Η άλλη εστία βρίσκεται στον Βουβοπόταμο του Δήμου Πάργας.

