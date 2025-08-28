Φωτιά στην Πάργα: Σε δύο εστίες επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον δύο εστίες φωτιάς αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική στην Πάργα.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της έχουν κληθεί στην περιοχή του Αηδονίου και στην περιοχή του Νάρκισσου που βρίσκονται πολύ κοντά.
Δείτε στον σχετικό χάρτη:
Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Η άλλη εστία βρίσκεται στον Βουβοπόταμο του Δήμου Πάργας.
Δείτε βίντεο:
