Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 17:29

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα

Δύσκολη ημέρα για την Πυροσβεστική με πολλά πύρινα μέτωπα να ξεσπούν τις μεσημβρινές ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας

Σε ύφεση είναι όλα τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Η φωτιά στον Μελιγαλά του δήμου Οιχαλίας στη Μεσσηνία ήταν και η πιο επικίνδυνη αφού οι φλόγες έφτασαν δίπλα σε σπίτια και επιχειρήσεις στην περιοχή της Ανθούσας και δόθηκε μάχη προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές.

Η φωτιά με τη δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακπούλου η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό Ρομά και λόγω των ισχυρών ανέμων έλαβε διαστάσεις και ταχύτητα κινήθηκε προς τον Μελιγαλά.

Άμεσε ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και η επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα.

Σώθηκε η Τροιζήνα

Δύσκολες ώρες πέρασαν και οι κάτοικοι στην Τροιζήνα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων με τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 2 το μεσημέρι.

Το πύρινο μέτωπο έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και του πυκνού δάσους με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια του χωριού, τα οποία εκκενωθήκαν.


Ευτυχώς ο αέρας έσπρωξε τη φωτιά προς το βουνό και την απομάκρυνε από το χωριό και με τη βοήθεια των εναέριων μέσω περιοριστικά σημαντικά. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο ωστόσο συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης για τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Ταυτόχρονες εστίες σε Πάργα και Πρέβεζα

Υπό ύφεση βρίσκονται και τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχές των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας.

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα από Βράχο και Λούτσα και χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η κατάσταση έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PrevezaNews, τα πύρινα μέτωπα που απασχόλησαν τον Δήμο Πάργας βρίσκονται σε ύφεση, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με τη συνδρομή εναέριων μέσων, αποδείχθηκε καθοριστική για τον έλεγχο των πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε δύσβατες περιοχές.

Για την κατάσβεσή επιχείρησαν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
