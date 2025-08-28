Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα

Σε ύφεση είναι όλα τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Η φωτιά στον Μελιγαλά του δήμου Οιχαλίας στη Μεσσηνία ήταν και η πιο επικίνδυνη αφού οι φλόγες έφτασαν δίπλα σε σπίτια και επιχειρήσεις στην περιοχή της Ανθούσας και δόθηκε μάχη προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές.

Η φωτιά με τη δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακπούλου η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό Ρομά και λόγω των ισχυρών ανέμων έλαβε διαστάσεις και ταχύτητα κινήθηκε προς τον Μελιγαλά.

Άμεσε ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και η επέμβαση των εναέριων μέσων απέτρεψε τα χειρότερα.

Σώθηκε η Τροιζήνα

Δύσκολες ώρες πέρασαν και οι κάτοικοι στην Τροιζήνα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων με τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 2 το μεσημέρι.

Το πύρινο μέτωπο έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και του πυκνού δάσους με τις φλόγες να πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια του χωριού, τα οποία εκκενωθήκαν.



Ευτυχώς ο αέρας έσπρωξε τη φωτιά προς το βουνό και την απομάκρυνε από το χωριό και με τη βοήθεια των εναέριων μέσω περιοριστικά σημαντικά. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο ωστόσο συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης για τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Ταυτόχρονες εστίες σε Πάργα και Πρέβεζα

Υπό ύφεση βρίσκονται και τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχές των Δήμων Πρέβεζας και Πάργας.

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα από Βράχο και Λούτσα και χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η κατάσταση έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PrevezaNews, τα πύρινα μέτωπα που απασχόλησαν τον Δήμο Πάργας βρίσκονται σε ύφεση, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με τη συνδρομή εναέριων μέσων, αποδείχθηκε καθοριστική για τον έλεγχο των πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε δύσβατες περιοχές.

Για την κατάσβεσή επιχείρησαν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.