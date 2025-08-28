Τριπλό μέτωπο φωτιάς στην Πρέβεζα – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πρέβεζα, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου ξέσπασαν τρεις ταυτόχρονες πυρκαγιές στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος.

Στους κατοίκους των περιοχών αυτών εστάλη μήνυμα από τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την προστασία τους.



Οι φωτιές εκδηλώθηκαν περίπου στις δύο το μεσημέρι και εξαπλώθηκαν γρήγορα, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις κυρίως στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα του Δήμου Πάργας.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη με τις φλόγες, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να δυσκολεύονται εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τα μέτωπα.

Στα σημεία έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις: 64 πυροσβέστες, 22 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Δύο διαφορετικές #πυρκαγιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 #πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025



Παράλληλα, στη μάχη συμμετέχουν και υδροφόρες οχημάτων των Ο.Τ.Α., συνδράμοντας στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Οι αρχές παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή, με προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και τον έλεγχο των εστιών.