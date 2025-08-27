Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Προσωρινή διακοπή της κίνησης των οχημάτων σε Ποσειδώνος και Κηφισό λόγω έργων
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τετάρτη από τις 22:00 για τμήμα της Ποσειδώνος και από τις 23:00 την επομένη για τμήμα της Κηφισού
- Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
- «Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
- Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο δημοτικός υπάλληλος για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη
- Το Ιράν επιβεβαίωσε την είσοδο επιθεωρητών του ΔΟΑΕ για τα πυρηνικά - Δεν υπάρχει τελική συμφωνία συνεργασίας
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία σήμερα, Τετάρτη, σε τμήματα των λεωφόρων Ποσειδώνος και Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Στην Παραλιακή, αυτό θα ισχύσει από τις 22:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τις εργασίες, τα οχήματα θα κινούνται από το πλάτος του οδοστρώματος που θα έχει μείνει ελεύθερο.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισού
Επίσης λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένων αρμών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 το πρωί της επομένης στον κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Κηφισού προς την οδό Μ. Ασίας, μέγιστου μήκους 150 μέτρων.
Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής: Κλάδος εξόδου προς Ν.Λ. Ποσειδώνος – δεξιά Είσοδο χώρου στάθμευσης Σ.ΕΙ.Φ – δεξιά κάτωθι γέφυρας (προς Λίμνη Σ.ΕΙ.Φ) – δεξιά υπόγεια γέφυρα – αριστερά Εθν. Μακαρίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
- Γιώργος Σεφέρης: Ο δίκαιος κύκλος της ζωής
- Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
- ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για Βολιάκο και οι δυσκολίες
- ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
- Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
- Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις