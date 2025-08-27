Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία σήμερα, Τετάρτη, σε τμήματα των λεωφόρων Ποσειδώνος και Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Στην Παραλιακή, αυτό θα ισχύσει από τις 22:00 το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τις εργασίες, τα οχήματα θα κινούνται από το πλάτος του οδοστρώματος που θα έχει μείνει ελεύθερο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισού

Επίσης λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένων αρμών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 το πρωί της επομένης στον κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Κηφισού προς την οδό Μ. Ασίας, μέγιστου μήκους 150 μέτρων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής: Κλάδος εξόδου προς Ν.Λ. Ποσειδώνος – δεξιά Είσοδο χώρου στάθμευσης Σ.ΕΙ.Φ – δεξιά κάτωθι γέφυρας (προς Λίμνη Σ.ΕΙ.Φ) – δεξιά υπόγεια γέφυρα – αριστερά Εθν. Μακαρίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.