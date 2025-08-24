magazin
Στέλιος Διονυσίου – Αγνή Καλουμένου: Η ανάρτηση για την προωρότητα των δίδυμων κοριτσιών τους
Στέλιος Διονυσίου – Αγνή Καλουμένου: Η ανάρτηση για την προωρότητα των δίδυμων κοριτσιών τους

O Στέλιος Διονυσίου και η Αγνή Καλουμένου έχουν αποκτήσει 2 κοριτσάκια.

Vita.gr

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Ο Στέλιος Διονυσίου και η Αγνή Καλουμένου παντρεύτηκαν στις 10 Ιουνίου, ενώ παράλληλα βάφτισαν τα δίδυμα κοριτσάκια τους. Η σύζυγος του τραγουδιστή, με αφορμή τα γενέθλια των κοριτσιών της έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου και αναφέρεται στη γέννηση τους και στον πρόωρο τοκετό.

Αγνή Καλουμένου: «Ένας ολόκληρος χρόνος με τις Μαχήτριες μας»

«Ένας ολόκληρος χρόνος με τις Μαχήτριες μας… Ένας χρόνος πανέμορφος, συγκινητικός αλλά και δύσκολος…. Είχαμε ο ένας τον άλλον με 2 καρδιές έξω από το σώμα μας .. Η πρωορότητα μας έμαθε πολλά και η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ακόμη περισσότερα!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑ!!! ΣΑΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ!! Μαργαρίτα και Αναστασία», γράφει η Αγνή Καλουμένου.

View this post on Instagram

A post shared by Agni kaloumenou 🦋 (@agni_kaloumenou)

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Στιγμιότυπα από το Μυστήριο ήρθαν στο φως μέσω των social media, με τον make up artist Δημήτρη Γκίκα να δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σχετικά videos.

Ο Στέλιος Διονυσίου επέλεξε για την περίσταση ένα γκρι-ραφ κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε η Αγνή Καλουμένου ως νύφη, φορώντας ένα στενό, ολοκέντητο νυφικό, με διαφάνειες, που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ο Στέλιος Διονυσίου έχει και δύο ακόμη παιδιά από τον πρώτο γάμο του, με την Μαριλίτα Χατζηβασιλείου.

googlenews

