Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα στη Λίνδο της Ρόδου για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η είδηση ότι η Μελόνι επισκέφτηκε το ελληνικό νησί, ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μάνος Νικολιδάκης, αποκάλυψε δημόσια πως η πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του σε ιδιωτική βίλα στη Λίνδο.

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία», δήλωσε.

Η Μελόνι φέρεται να αποχώρησε από την Ελλάδα με σκοπό να ταξιδέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ώστε να συζητήσουν για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία για τις διακοπές στην Ελλάδα

«Λέει ότι η αντιπολίτευση κάνει λάθος: υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις παραλίες της Ιταλίας. Μάλιστα: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Σε σημείο που η καημένη θυσιάστηκε και έπρεπε να πάει στην Ελλάδα μετά την περσινή της επίσκεψη στην Αλβανία», αναφέρει ο ηγέτης του κόμματος Italia Viva, Ματέο Ρέντσι, με αφορμή τις διακοπές της Τζόρτζια Μελόνι στην Ελλάδα, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

«Εν τω μεταξύ», συνεχίζει, «η αδελφή μου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση Μελόνι έχει ξεπεράσει τη δική μου σε διάρκεια. Ζήτω, γινόμαστε μια σταθερή χώρα», αναφέρει ο Ρέντσι, ο οποίος υπήρξε ο 56ος πρωθυπουργός της Ιταλίας, από το Φεβρουάριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο οικονομικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Αντόνιο Μισιάνι, επίσης εξέφρασε την άποψή του λέγοντας: «Είναι σαφές ότι οι διακοπές της πρωθυπουργού στην Ελλάδα έχουν επιτείνει ακόμη περισσότερο την απομάκρυνσή της από την ιταλική πραγματικότητα. Μόνο στη Βόρεια Κορέα εκείνοι που, με βάση αντικειμενικά αρνητικά στοιχεία, πιέζουν την κυβέρνηση και της ζητούν να εγκαταλείψει την προπαγάνδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με συγκεκριμένο τρόπο, κατηγορούνται ότι δυσφημούν τη χώρα», είπε, αναφερόμενος στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σκλέιν, και την Μελόνι με αφορμή την τουριστική κρίση στην Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την επίθεση της γραμματέως του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σκλέιν, η οποία σε συνέντευξή της στη La Stampa χαρακτήρισε τις άδειες παραλίες της Ιταλίας ως «την καρτ ποστάλ της κυβέρνησης Μελόνι».

«Θεωρώ ντροπιαστικό το γεγονός ότι, προκειμένου να επιτεθούν στην κυβέρνηση, ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, βλάπτοντας την εικόνα και τα συμφέροντα της Ιταλίας», δήλωσε η Τζιόρτζια Μελόνι, επιτιθέμενη στους πολιτικούς της αντιπάλους, αρνούμενη την ύπαρξη κρίσης στον καλοκαιρινό τουρισμό, παρά τις καταγγελίες από τα παραθαλάσσια θέρετρα και τις εικόνες από άδειες παραλίες και κλειστές ομπρέλες σε όλη τη χώρα.

* Με πληροφορίες από: ANSA | The Italian Insider