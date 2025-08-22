Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα
Αφορμή του επεισοδίου φαίνεται να ήταν οι κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο αδερφών - Τα σκάγια χτύπησαν και δύο άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο
Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών συγκλόνισε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22/8/2025) χωριό στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα.
Σύμφωνα με το lamianow.gr το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο 60χρονος δράστης, κρατώντας μια καραμπίνα, πυροβόλησε τον αδελφό του, ο οποίος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο.
Στη Λαμία οι τραυματίες
Τα σκάγια όμως τον βρήκαν, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του, ενώ παράλληλα τραυματίστηκαν και δύο άλλοι άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης για πρώτη βοήθεια και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης είναι κάτοικος του χωριού ενώ ο αδελφός του, ο οποίος δέχθηκε τους πυροβολισμούς, ζει στην Αθήνα.
Κτηματικές διαφορές
Οι μεταξύ τους διαφορές φαίνεται ότι είχαν κτηματικό χαρακτήρα και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ένταση που προηγήθηκε πιθανώς να αποτέλεσε την αιτία για την έκρηξη βίας.
Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ η κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας και προβληματισμού για το περιστατικό.
