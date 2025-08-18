Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
Ο άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην οδό Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας
Ένα άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.
Το θύμα ηλικίας 35 ετών αλβανικής υπηκοότητας βρέθηκε στην οδό Μιχαήλ Βόδα και ενημερώθηκε η Αστυνομία περίπου στις 21.30
Τραύμα στο κεφάλι
Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας ήταν θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.
Το σημείο έχει αποκλειστεί και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 35χρονος.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και εξετάζονται κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα καταστήματα ενώ λαμβάνονται μαρτυρίες από περίοικους.
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει το πτώμα.
Μέχρι τώρα έχει βρεθεί ένας κάλυκας και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η υπόθεση αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.
