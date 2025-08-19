Τροχαίο ατύχημα με πυροσβεστικό όχημα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας στη Νέα Χαλκηδόνα
Στο πυροσβεστικό όχημα επέβαιναν τέσσερις πυροσβέστες. Πήγαιναν να κατασβέσουν αστική πυρκαγιά.
Πυροσβεστικό όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δένδρα, ενώ μετέβαινε για κατάσβεση σε αστική πυρκαγιά. Το αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί ένας από τους πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα.
Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στην οδό Αγίων Αναργύρων, κοντά στη συμβολή με την οδό Αχαρνών, στη Νέα Χαλκηδόνα.
Στο πυροσβεστικό όχημα επέβαιναν τέσσερις πυροσβέστες.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 251 ΓΝΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Διακοπή κυκλοφορίας
Λόγω του ατυχήματος διακόπηκε για λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 17:00.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην πυρκαγιά στην οποία πήγαιναν οι πυροσβέστες που είχαν το ατύχημα, μετέβη άλλο όχημα, ωστόσο είχε σβηστεί από πολίτες, καθώς ήταν μικρής έκτασης.
Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.
