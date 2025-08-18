newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το ατύχημα με το 5χρονο αγοράκι, που υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι, αφότου ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικά παιχνίδια σε αναψυκτήριο της Τούμπας, διέταξε ο εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με το ανήλικο αγοράκι, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο φάκελος της δικογραφίας θα συμπληρωθεί από την έκθεση αυτοψίας, από μαρτυρικές καταθέσεις και από άλλα έγγραφα που θα κριθούν απαραίτητα και ακολούθως θα αξιολογηθεί η ποινική μεταχείριση των δύο εμπλεκόμενων.

Υπενθυμίζεται πως μετά από καταγγελία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα. Οι δυο τους οδηγήθηκαν σήμερα Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή συμπλήρωσης όλων των στοιχείων.

Σημειώνεται πως από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν δεκατέσσερα παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED από τον χώρο του αναψυκτηρίου, ενώ ο 5χρονος που υπέστη το έγκαυμα διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

«Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (17-08-2025), 2 ημεδαποί ηλικίας 43 και 58 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παίγνια, ανήλικος κατά την επαφή του με ένα από αυτά, υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι.

Συνελήφθησαν ο 43χρονος ως ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο 58χρονος ως ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιγνίων, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου

