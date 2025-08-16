magazin
Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο σε ένα αεροπλάνο – και δεν είναι η τουαλέτα
16 Αυγούστου 2025 | 09:36

Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο σε ένα αεροπλάνο – και δεν είναι η τουαλέτα

Μπορεί να «φιλοξενεί» από χαρτομάντηλα και τσίχλες μέχρι μισοφαγωμένα φαγητά – Θα το χρησιμοποιήσετε ξανά;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες συνηθίζουν, μόλις καθίσουν στη θέση τους, να τακτοποιούν κινητό, tablet ή βιβλίο στην τσέπη του καθίσματος.

Όμως, σύμφωνα με αεροσυνοδούς, πρόκειται για το πιο μολυσμένο σημείο της καμπίνας. Αν και απομακρύνονται τα σκουπίδια μετά από κάθε πτήση, οι τσέπες δεν απολυμαίνονται ποτέ.

Έχουν βρεθεί μέσα βρώμικα χαρτομάντηλα, μαχαιροπίρουνα, τσίχλες, κάλτσες, μισοφαγωμένα φαγητά και πολλά ακόμη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν επιβάτες πετούν χαρτομάντηλα μετά από βήχα ή συνάχι και τα αφήνουν εκεί, με τον επόμενο ταξιδιώτη να τοποθετεί στη συνέχεια κινητό ή ακουστικά στο ίδιο σημείο, μεταφέροντας άθελά του μικρόβια στα χέρια και το πρόσωπό του.

Και δεν είναι μόνο οι τσέπες: βακτήρια έχουν εντοπιστεί σε τραπεζάκια φαγητού, τουαλέτες αλλά και στα προσκέφαλα των καθισμάτων. Μελέτες έδειξαν παρουσία μούχλας, κολοβακτηριδίων και E.coli, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσοχή των επιβατών.

@flightbae.b Want to know the dirtiest surface on aircrafts? 🦠 #dailytraveltips #airporttiktok #travelhacks #traveltiktok #flightbae #traveltok #flightattendant #flightattendantstories #cabincrewstories ♬ original sound – Flight Bae B!

Η λύση;

Οι ειδικοί συστήνουν απολυμαντικά μαντηλάκια και αντισηπτικά χεριών για καθαρισμό όλων των επιφανειών που χρησιμοποιεί ο επιβάτης. Έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μετάδοσης μικροβίων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επίσης, οι επιβάτες θα πρέπει να αποφύγουν να ακουμπούν το πρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά και να πλένουν συχνά τα χέρια τους.

Η λίστα με τα πιο βρώμικα σημεία

Τα αεροπλάνα καθαρίζονται τακτικά, όμως όχι όλα τα σημεία απολυμαίνονται. Έρευνες και μαρτυρίες αεροσυνοδών δείχνουν ποια σημεία είναι γεμάτα μικρόβια και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

• Τσέπη καθίσματος: Το πιο μολυσμένο σημείο, σύμφωνα με τις αεροσυνοδούς. Εκεί έχουν βρεθεί χαρτομάντηλα, τσίχλες, φαγητά, ακόμη και κάλτσες.

• Τραπεζάκι φαγητού: Χρησιμοποιείται από δεκάδες επιβάτες καθημερινά, συχνά χωρίς να απολυμαίνεται επαρκώς.

• Προσκέφαλα καθισμάτων: Σύμφωνα με το Travel and Leisure, εντοπίστηκαν βακτήρια σε μεγάλο ποσοστό.

• Τουαλέτες: Προφανές σημείο μικροβίων, ειδικά σε μεγάλες πτήσεις με συχνή χρήση.

• Ζώνες ασφαλείας & μπράτσα καθισμάτων: Αγγίζονται συνεχώς από επιβάτες και σπάνια καθαρίζονται με απολυμαντικό.

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
