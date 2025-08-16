Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου με καλοκαιρινή διάθεση

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει ένα ζευγάρι που πάει παραλία και είναι φορτωμένο με καλοκαιρινό εξοπλισμό.

Ωστόσο, η γυναίκα λέει στον άνδρα: «Πού είναι το παίδι;» και ο άνδρας απαντά: «Νόμιζα ότι το πήρες εσύ».

Το σημερινό σκίτσο

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Σάββατο, 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Αγίου Αποστόλου του Νέου, Αγίου Σταματίου από Βόλο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:41 – Δύση ήλιου: 20:17

Σελήνη 22.3 ημερών