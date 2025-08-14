Αρκάς: Η σκληρή καλημέρα της Πέμπτης – Στο ίδιο έργο θεατές
Ο Αρκάς, σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου του 2025, δεν λέει καλημέρα -σκιτσάρει το έρεβος των συναισθημάτων από τις πυρκαγιές απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα.
Τι καλοκαίρι κι αυτό. Ίδια θλίψη, ίδιος πόνος, το ίδιο ανοχύρωτοι απέναντι στη φωτιά. Ο Αρκάς σκιτσάρει τη λέξη «Καλοκαίρι» με κεφαλαία γράμματα μέσα σε ένα δάσος που καίγεται ενώ οι χρονιές «τρέχουν» μπροστά μας σαν πληροφορίες στο matrix -2013, 2014, 2015….2030, 2031, 2032.
Στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο.
Ο Αρκάς κάνει μια θλιβερή πρόβλεψη μέσα από το σημερινό του ποστ στα σόσιαλ μίντια
Το in παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα
Συνεχίζουν να καίνε για τρίτη μέρα οι φωτιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα στην Αχαΐα, ώστε να μην μπει στην πόλη της Πάτρας η φωτιά που ξεκίνησε από τα Συχαινά. Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Χίο καθώς σε πύρινο κλοιό βρέθηκε το χωριό Κηπουριές. Αισιόδοξα τα μηνύματα από την Πρέβεζα, όπου και οι 3 εστίες φωτιάς είναι σε ύφεση, ενώ στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Η Πέμπτη ξημέρωσε με μείωση της έντασης των ανέμων που φτάνουν μέχρι 2 Μποφόρ κάτι που δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
· Η πρωινή ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα
· Μουτζούρης: Υπάρχει ενεργό μέτωπο στο βόρειο μέρος της Χίου – Κάηκαν σπίτια, έχει γίνει μεγάλη ζημιά
· Ζαϊμης για τη φωτιά στην Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα σήμερα – Θα έπρεπε να υπάρχουν σοβαρότερα μέτρα πυροπροστασίας
· Δύσκολη νύχτα για Πάτρα και Χίο – Μάχη με τις φλόγες σε Πρέβεζα και Άρτα
