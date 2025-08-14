Αρκάς: Η σκληρή καλημέρα της Πέμπτης – Στο ίδιο έργο θεατές

Τι καλοκαίρι κι αυτό. Ίδια θλίψη, ίδιος πόνος, το ίδιο ανοχύρωτοι απέναντι στη φωτιά. Ο Αρκάς σκιτσάρει τη λέξη «Καλοκαίρι» με κεφαλαία γράμματα μέσα σε ένα δάσος που καίγεται ενώ οι χρονιές «τρέχουν» μπροστά μας σαν πληροφορίες στο matrix -2013, 2014, 2015….2030, 2031, 2032.

Στο ίδιο έργο θεατές, κάθε χρόνο.

Ο Αρκάς κάνει μια θλιβερή πρόβλεψη μέσα από το σημερινό του ποστ στα σόσιαλ μίντια

Συνεχίζουν να καίνε για τρίτη μέρα οι φωτιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα στην Αχαΐα, ώστε να μην μπει στην πόλη της Πάτρας η φωτιά που ξεκίνησε από τα Συχαινά. Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Χίο καθώς σε πύρινο κλοιό βρέθηκε το χωριό Κηπουριές. Αισιόδοξα τα μηνύματα από την Πρέβεζα, όπου και οι 3 εστίες φωτιάς είναι σε ύφεση, ενώ στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Η Πέμπτη ξημέρωσε με μείωση της έντασης των ανέμων που φτάνουν μέχρι 2 Μποφόρ κάτι που δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

