Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο έχει καλλιτεχνική διάθεση. Συγκεκριμένα βλέπουμε τον Θανασάκη να βρίσκεται σε ένα καλοκαιρινό τοπίο, το οποίο και θέλει να το αποτυπώσει ζωγραφίζοντας έναν πίνακα.

Όσο για τα σχόλια που δέχεται; μόνο εγκωμιαστικά για το ταλέντο του στη ζωγραφική.

Το σκίτσο της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης που έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σκοπός της ημέρας είναι να επιστήσει την προσοχή σε ένα σύνολο πολιτιστικών και νομικών ζητημάτων που αφορούν τη νεολαία.

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας γιορτάστηκε στις 12 Αυγούστου 2000.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου

Θεσπίστηκε να επιστήσει την προσοχή των κρατών και άλλων φορέων σε ζητήματα που αφορούν τη νεολαία παγκοσμίως.

Αυτήν τη μέρα, πραγματοποιούνται στα κράτη-μέλη συναυλίες, εργαστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με εθνικούς και τοπικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και οργανώσεις νεολαίας σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1999 με την έγκριση του Ψηφίσματος 54/120.