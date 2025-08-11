Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τη γάτα να ζεσταίνεται και να κάθεται μπροστά από τον ανεμιστήρα.

Λέγοντας «Αχ τι ωραία, απόλαυση, λοιπόν εγώ σήμερα ή ψύξη θα πάθω ή ανεμογκάστρι».

Το σημερινό σκίτσο

Παγκόσμια Ημέρα Steelpan

Η Παγκόσμια Ημέρα Steelpan (World Steelpan Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023.

Με αυτό τον τρόπο, το ανώτατο όργανο του διεθνούς οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρίνινταντ και Τομπάγκο και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τι είναι το Steelpan

Το steelpan, επίσης γνωστό ως steel drum ή απλά pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται pannists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από pannists συγκροτεί την steelband ή steel orchestra.