Αρκάς: Μια καλημέρα με «άλλα» μάτια
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό, τρόπο.

Σύνταξη
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε μια γυναίκα και έναν άνδρα να συνομιλούν καθισμένοι σε ένα τραπέζι.

«Πρέπει να σου πω ότι βλέπω έναν άλλο άνδρα…», λέει η κοκκινομάλλα γυναίκα στον σύντροφό της με εκείνον να της απαντά: «Υπερβάλεις!… Απλώς κουρεύτηκα λίγο παραπάνω!»

Το φλερτ και η απιστία

Πολλοί λένε ότι το να κοιτάς χωρίς να αγγίζεις δεν είναι κακό. Όμως μήπως τελικά όλα ξεκινούν από το μυαλό; Μήπως το φλερτ είναι μια πιο ύπουλη μορφή απιστίας;

Σε παρέες, κάθε φορά που ανοίγει η κουβέντα για το αν επιτρέπεται το φλερτ όταν είσαι σε σχέση, οι απόψεις διχάζονται. Άλλοι θεωρούν αθώο ένα βλέμμα ή ένα αστείο πείραγμα, αρκεί να μην προχωρήσεις σε κάτι περισσότερο. Άλλοι πάλι πιστεύουν αποτελεί ξεκάθαρη προδοσία.

Το φλερτ ισούται με απιστία;

Αλλά τι ακριβώς θεωρείται φλερτ; Σύμφωνα με τη Somatic Sex Educator, Kiana Reeves, είναι κάθε συμπεριφορά που έχει στόχο να τραβήξει την προσοχή κάποιου άλλου — από χιούμορ και βλέμματα μέχρι ελαφριά αγγίγματα. Μπορεί να μοιάζει αθώο, όμως η πρόθεση είναι το κλειδί.

Γιατί όμως φλερτάρουν άνθρωποι που ήδη έχουν σχέση; Πολλές φορές αυτό δείχνει ότι κάτι τους λείπει. Ίσως νιώθουν παραμελημένοι, δεδομένοι ή έχουν κουραστεί από τη ρουτίνα. Άλλες φορές, το φλερτ απλώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση — είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμα «μετράς». Αυτό από μόνο του δεν είναι πάντα προβληματικό, εκτός αν ξεπεραστούν κάποια όρια.

Όμως, ακόμα και όταν δεν οδηγεί σε απιστία, μπορεί να βλάψει σοβαρά μια σχέση. Διαβρώνει την εμπιστοσύνη, απομακρύνει συναισθηματικά τους συντρόφους και μπορεί να δημιουργήσει ζήλια και ανασφάλεια. Ο άλλος μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι αρκετός ή ότι αντικαθίσταται σταδιακά.

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
