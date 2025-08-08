Αρκάς: Μια καλημέρα με «άλλα» μάτια

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε μια γυναίκα και έναν άνδρα να συνομιλούν καθισμένοι σε ένα τραπέζι.

«Πρέπει να σου πω ότι βλέπω έναν άλλο άνδρα…», λέει η κοκκινομάλλα γυναίκα στον σύντροφό της με εκείνον να της απαντά: «Υπερβάλεις!… Απλώς κουρεύτηκα λίγο παραπάνω!»

Το φλερτ και η απιστία

Πολλοί λένε ότι το να κοιτάς χωρίς να αγγίζεις δεν είναι κακό. Όμως μήπως τελικά όλα ξεκινούν από το μυαλό; Μήπως το φλερτ είναι μια πιο ύπουλη μορφή απιστίας;

Σε παρέες, κάθε φορά που ανοίγει η κουβέντα για το αν επιτρέπεται το φλερτ όταν είσαι σε σχέση, οι απόψεις διχάζονται. Άλλοι θεωρούν αθώο ένα βλέμμα ή ένα αστείο πείραγμα, αρκεί να μην προχωρήσεις σε κάτι περισσότερο. Άλλοι πάλι πιστεύουν αποτελεί ξεκάθαρη προδοσία.

Το φλερτ ισούται με απιστία;

Αλλά τι ακριβώς θεωρείται φλερτ; Σύμφωνα με τη Somatic Sex Educator, Kiana Reeves, είναι κάθε συμπεριφορά που έχει στόχο να τραβήξει την προσοχή κάποιου άλλου — από χιούμορ και βλέμματα μέχρι ελαφριά αγγίγματα. Μπορεί να μοιάζει αθώο, όμως η πρόθεση είναι το κλειδί.

Γιατί όμως φλερτάρουν άνθρωποι που ήδη έχουν σχέση; Πολλές φορές αυτό δείχνει ότι κάτι τους λείπει. Ίσως νιώθουν παραμελημένοι, δεδομένοι ή έχουν κουραστεί από τη ρουτίνα. Άλλες φορές, το φλερτ απλώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση — είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμα «μετράς». Αυτό από μόνο του δεν είναι πάντα προβληματικό, εκτός αν ξεπεραστούν κάποια όρια.

Όμως, ακόμα και όταν δεν οδηγεί σε απιστία, μπορεί να βλάψει σοβαρά μια σχέση. Διαβρώνει την εμπιστοσύνη, απομακρύνει συναισθηματικά τους συντρόφους και μπορεί να δημιουργήσει ζήλια και ανασφάλεια. Ο άλλος μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι αρκετός ή ότι αντικαθίσταται σταδιακά.