magazin
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής μας θυμίζει τη σκληρή αλήθεια
Social 10 Αυγούστου 2025 | 09:00

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής μας θυμίζει τη σκληρή αλήθεια

Ο Αρκάς λέει μια «μαύρη» καλημέρα την Κυριακή, 10 Αυγούστου του 2025 -μαύρη σαν την γη που άφησαν πίσω τους οι φωτιές στην Κερατέα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Ο Αρκάς λέει μια καλημέρα αυτή την Κυριακή που κάνει την καρδιά να σφίγγεται. Το σκίτσο του δείχνει το απομεινάρι ενός καμένου σπιτιού, ενώ η στέγη του έχει γίνει σμπαράλια, τα παράθυρα έχουν καεί και μέσα από το πλαίσιο του παραθύρου που χάσκει ανοιχτό διακρίνεται ένα πεσμένο δοκάρι από την οροφή.

Ο Αρκάς λέει μια ρεαλιστική καλημέρα 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη arkas.official (@arkas.official)

Τον τρίτο μήνα του καλοκαιριού πάνω από 15.800 στρέμματα κάηκαν στην Κερατέα στις πρόσφατες πυρκαγιές

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr επεξεργάστηκε υψηλής ποιότητας δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus για τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής.

Ο δορυφόρος Legion (αισθητήρας VHR2) πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 και κατέγραψε την καταστροφή, μέχρι εκείνη την ώρα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου. Ο καπνός είχε καλύψει τον ουρανό της Αττικής.

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι του Σαββάτου 09 Αυγούστου 2025. / Πηγή: meteo.gr

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα παρέμεναν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Economy
Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Catsuit, γόβες 09.08.25

Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;

Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία
#Witchtok 08.08.25

Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία

Μάγισσες: Πιθανότατα τις γνωρίζετε ως γερασμένες γυναίκες με καμπούρα, γαμψή μύτη και ιπτάμενες σκούπες. Η σύγχρονη «μαγεία» όμως, βρίσκεται περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια
Πτώση σχεδόν 30% σε ημέρα 08.08.25

Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια

Η τάση των «άσχημων παπουτσιών», που απογειώθηκε στην πανδημία, δείχνει σημάδια κόπωσης και τα Crocs χάνουν την κυριαρχία τους πέφτοντας θύμα ενός εκτηκτικού κοκτέιλ ήττας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας
AI 10.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη… κι έξω απ’ την πόρτα – Ωθεί σε απολύσεις και συρρικνώνει την αγορά εργασίας

Οι απολύσεις που έχει προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της αγοράς εργασίας, φέρνοντας αντιμέτωπους με προκλήσεις τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο – Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους
Ακρίβεια 10.08.25

Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο - Δύσκολο καλοκαίρι για τoυς φορολογούμενους

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο από την καλπάζουσα ακρίβεια, που εξαϋλώνει την αγοραστική τους δύναμη

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους τρόφιμα

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντικειμενικές αξίες: Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων – Οι αλλαγές σε 2.167 περιοχές
Τιμές ζώνης 10.08.25

Ανατροπές στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων - Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σε 2.167 περιοχές

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές - Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υδροπλάνα: Μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές
Η νέα πρόβλεψη 10.08.25

Υδροπλάνα, μία ιστορία 21 ετών με γραφειοκρατία και τρικλοποδιές

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νέου νόμου το οποίο προσθέτει «πρωτοφανείς διαδικασίες» που θα καθυστερούν - εάν δεν μπλοκάρουν - την αδειοδότηση, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο