Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής μας θυμίζει τη σκληρή αλήθεια

Ο Αρκάς λέει μια καλημέρα αυτή την Κυριακή που κάνει την καρδιά να σφίγγεται. Το σκίτσο του δείχνει το απομεινάρι ενός καμένου σπιτιού, ενώ η στέγη του έχει γίνει σμπαράλια, τα παράθυρα έχουν καεί και μέσα από το πλαίσιο του παραθύρου που χάσκει ανοιχτό διακρίνεται ένα πεσμένο δοκάρι από την οροφή.

Ο Αρκάς λέει μια ρεαλιστική καλημέρα

Τον τρίτο μήνα του καλοκαιριού πάνω από 15.800 στρέμματα κάηκαν στην Κερατέα στις πρόσφατες πυρκαγιές

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr επεξεργάστηκε υψηλής ποιότητας δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus για τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής.

Ο δορυφόρος Legion (αισθητήρας VHR2) πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 και κατέγραψε την καταστροφή, μέχρι εκείνη την ώρα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου. Ο καπνός είχε καλύψει τον ουρανό της Αττικής.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα παρέμεναν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.