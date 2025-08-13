Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης αφιερωμένη στο σκοτεινό τοπίο των πυρκαγιών

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του κάνει το δικό του σχολιασμό μέσα από ένα σκούρο περιβάλλον. Συγκεκριμένα βλέπουμε ένα γκρι τοπίο που ήλιος είναι θαμπός και ένα πυροσβεστικό όχημα μαζί με 2 πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Φυσικά τα σχόλια για τη δυστοπική εικόνα είναι πολλά.

Το σημερινό σκίτσο

Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων

Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια.

Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σ’ ένα κόσμο δεξιόχειρων…

Στατιστικά Στοιχεία

Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020.

Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες, που βλέπουν προς τα δεξιά.

Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας.

Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκασθεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία.

Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως.

Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξιφασκία.

Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες

4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Μάκιντος ήταν αριστερόχειρες.

1 στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA «Απόλλων» ήταν αριστερόχειρες – 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο.

Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, ευφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το Κλαμπ των Αριστερόχειρων.