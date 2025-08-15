magazin
Αρκάς – Η καλημέρα του Δεκαπενταύγουστου και τα «φαράφονα»
Social 15 Αυγούστου 2025 | 09:17

Αρκάς – Η καλημέρα του Δεκαπενταύγουστου και τα «φαράφονα»

Ο Αρκάς λέει τα δικά του χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας με μια «ψευδή» συνομιλία του Θανασάκη και του φίλου του Χάρη.

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Ο Αρκάς, σήμερα 15 Αυγούστου του 2025, στέλνει τις ευχές του σε όσους γιορτάζουν.

«Χρόνια πολλά θτουθ Μάριουθ, στιθ Μαρίεθ, θτιθ Γιώτεθ, θτιθ Παναγιώτεθ, θτουθ Παναγιώτηδεθ και βασικά θτη μαμά μου την κυρία Μαίρη» λέει ο Θανασάκης με τα χέρια στον αέρα χαρούμενος, ενώ ο φίλος του ο Χάρης συμπληρώνει: «Ξέχασες τις Δέσποινες και θα έχουμε φαράφονα» σιγοντάροντας στο χαρακτηριστικό ψεύδισμα του δίδυμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη arkas.official (@arkas.official)

Ο Αρκάς προσφέρει λίγο ακόμα Θανασάκη και Χάρη 

Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται και ως γνωστόν ο Θανασάκης του Αρκά βρίσκεται πολύ συχνά σε ανάγκη. Ανάγκη για παιχνίδι, ανάγκη για σκανταλιές, ακατανίκητη ανάγκη για τηγανητές πατάτες και βέβαια τη μόνιμη και αθεράπευτη ανάγκη του για τη Σίσσυ, την όμορφη συμμαθήτριά του με την οποία είναι μονομερώς ερωτευμένος.

Ευτυχώς υπάρχει ο Χάρης, φίλος καλός και σταθερός, που προσπαθεί να του συμπαρασταθεί στις ανάγκες του. Ματαιοπονεί όμως, γιατί τις ανάγκες του Θανασάκη μπορεί να τις καταπραΰνει μονό ένα χαμόγελο από τη Σίσσυ ή, ελλείψει αυτού, ένα πιάτο τηγανητές πατάτες.

Ο φοβερός, αυθάδης, ανυπάκουος, λαίμαργος, εγωιστής, αλλά παρ’ όλα αυτά αξιαγάπητος ήρωας του Αρκά σε ένα νέο άλμπουμ με μεγάλες σελίδες που περιέχουν μεγάλες χορταστικές μερίδες απολαυστικού χιούμορ. Από τις εκδόσεις Πατάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

inStream - Ροή Ειδήσεων
