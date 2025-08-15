Αρκάς – Η καλημέρα του Δεκαπενταύγουστου και τα «φαράφονα»

Ο Αρκάς, σήμερα 15 Αυγούστου του 2025, στέλνει τις ευχές του σε όσους γιορτάζουν.

«Χρόνια πολλά θτουθ Μάριουθ, στιθ Μαρίεθ, θτιθ Γιώτεθ, θτιθ Παναγιώτεθ, θτουθ Παναγιώτηδεθ και βασικά θτη μαμά μου την κυρία Μαίρη» λέει ο Θανασάκης με τα χέρια στον αέρα χαρούμενος, ενώ ο φίλος του ο Χάρης συμπληρώνει: «Ξέχασες τις Δέσποινες και θα έχουμε φαράφονα» σιγοντάροντας στο χαρακτηριστικό ψεύδισμα του δίδυμου.

Ο Αρκάς προσφέρει λίγο ακόμα Θανασάκη και Χάρη

Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται και ως γνωστόν ο Θανασάκης του Αρκά βρίσκεται πολύ συχνά σε ανάγκη. Ανάγκη για παιχνίδι, ανάγκη για σκανταλιές, ακατανίκητη ανάγκη για τηγανητές πατάτες και βέβαια τη μόνιμη και αθεράπευτη ανάγκη του για τη Σίσσυ, την όμορφη συμμαθήτριά του με την οποία είναι μονομερώς ερωτευμένος.

Ευτυχώς υπάρχει ο Χάρης, φίλος καλός και σταθερός, που προσπαθεί να του συμπαρασταθεί στις ανάγκες του. Ματαιοπονεί όμως, γιατί τις ανάγκες του Θανασάκη μπορεί να τις καταπραΰνει μονό ένα χαμόγελο από τη Σίσσυ ή, ελλείψει αυτού, ένα πιάτο τηγανητές πατάτες.

Ο φοβερός, αυθάδης, ανυπάκουος, λαίμαργος, εγωιστής, αλλά παρ’ όλα αυτά αξιαγάπητος ήρωας του Αρκά σε ένα νέο άλμπουμ με μεγάλες σελίδες που περιέχουν μεγάλες χορταστικές μερίδες απολαυστικού χιούμορ. Από τις εκδόσεις Πατάκη.