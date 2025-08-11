Περίπου μιάμιση ώρα διήρκεσε η προγραμματισμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής σήμερα το πρωί στις 9:00 υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, όπου καθορίστηκαν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων από τη φωτιά στην Αν. Αττική.

Η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου και θα διατεθεί ένας υπάλληλος ανά δημοτική Αρχή

Σε αυτήν συμμετείχαν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Συγκεκριμένα, από τις 18 ως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής, το έντυπο Ε1 και το Ε9 προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αποκατάστασης.

Για τα πρώτα έξοδα θα λάβουν το ποσό των 600 ευρώ.

Αν. Αττική: Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Η αποζημίωση ορίζεται με βάση το χρώμα της σήμανσης κατά τη διαδικασία ελέγχου:

με πράσινο, η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία

στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

σε περίπτωση παραθεριστικής κατοικίας, τα χρήματα μειώνονται στο μισό.

Από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα ορίστηκε η κρατική αρωγή με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού.

Η διαδικασία αποκατάστασης

Η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και όπως δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, θα διατεθεί από ένας υπάλληλος σε κάθε δημοτική Αρχή. Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη πρόσθεσε ο υφυπουργός, ενώ ο γ.γ. της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία ανάφλεξης.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής, όπως αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου, έχουν ξεκινήσει αυτοψίες με τη ψηφιακή εφαρμογή Digispect στις πληγείσες περιοχές, από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και τη δρομολόγηση των σχετικών μέτρων στήριξης.