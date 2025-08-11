Φωτιά στην Ανατ. Αττική: Αποκαρδιωτικές εικόνες – «Υπάρχει βίντεο που δείχνει ένα άτομο να κινείται ύποπτα»

Η Ανατολική Αττική μετρά τις πληγές της, μετά τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής από την Κερατέα και σάρωσε ό,τι βρήκε στο διάβα της αφήνοντας πίσω της ένα απέραντο γκρίζο.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 14:00 την Παρασκευή 8 Αυγούστου, από το σημείο «Μανούτσο» στην Κερατέα (δήμος Λαυρεωτικής) και, λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων 7-8 μποφόρ, εξαπλώθηκε ταχύτατα νότια, φτάνοντας σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Μέχρι το απόγευμα η φωτιά είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού Θυμάρι (Παλαιά Φώκαια, Δήμος Σαρωνικού), με φλόγες να εισβάλλουν σε αυλές. Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα 112 για εκκενώσεις σε Δροσιά, Χάρβαλο, Αγίασμα, Μαλιαστέκα, Δημολάκιο και άλλες περιοχές, με κατεύθυνση κυρίως προς Ανάβυσσο. Η τραγωδία επισφραγίστηκε με την απώλεια ενός 76χρονου στο Τογάνι, που δεν πρόλαβε να φύγει από το σπίτι του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9/8 εμφανίστηκε νέα εστία στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, για την οποία υπάρχουν καταγγελίες για εμπρησμό. Το μέτωπο αντιμετωπίστηκε γρήγορα, αλλά η καταστροφή είχε ήδη λάβει μεγάλη έκταση.

Από τη φωτιά κάηκαν 15.808 στρέμματα. Στις φλόγες παραδόθηκαν και σπίτια.

«Υπάρχει βίντεο που δείχνει ένα άτομο να κινείται ύποπτα»

Ο Σταύρος Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος Σαρωνικού, είχε καταγγείλει πως εκεί που ξεκίνησε η φωτιά είχαν εντοπιστεί γκαζάκι, κάτι που του προκάλεσε υποψίες για εμπρησμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό όπου λίγο πριν την έναρξη της πυρκαγιάς φαίνεται ένα άτομο με ένα λευκό μπλουζάκι να κινείται ύποπτα στην περιοχή.

«Το υλικό αυτό και τα γκαζάκια τα έχει πάρει η Πυροσβεστική για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Εμείς κάμαμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όπου ανακοινώθηκαν 7 μέτρα στήριξης προς του δημότες της περιοχής της Παλαιάς Φώκαιας για το Θυμάρι όπου πέρασε η φωτιά.

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είπε πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συλλέξει στοιχεία από την πρώτη στιγμή απ’ όλη την περίμετρο της περιοχής.

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου, Πυρομετεωρολόγος Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχολίασε πως θα πρέπει να εστιάσουμε στην έναρξη της πυρκαγιάς αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των πυρκαγιών.