Στο λιμάνι των Νέων Στύρων έφτασε το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που είχε προσαράξει σε ξέρα την Τρίτη. Η ρυμούλκηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, με τις καλές καιρικές συνθήκες να είναι αρωγός της προσπάθειας.

Η ρυμούλκηση του φέρι μποτ

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων, ένα σημείο δίπλα στο λιμάνι, για να ξεφορτώσει τα οχήματα των επιβατών και στη συνέχεια θα μεταφερθεί για την επισκευή του στον Πειραιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Ο νηογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς του καπετάνιου

Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου και προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή 08.08.2025.

Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του ο καπετάνιος δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Τι εντοπίστηκε στο πλοίο

Οι δύτες που βούτηξαν στο σημείο για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που θεωρούσαν ότι θα δυσχεράνει την αποκόλληση και τη μεταφορά του, κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικά.

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι καταγράφονται παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. Ένα με δύο λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό.

Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 – 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας, στην ΕΡΤ.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νωρίτερα την Πέμπτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατέθεσε στις λιμενικές αρχές το επιχειρησιακό πλάνο για την αποκόλληση του πλοίου, ενώ οι επιβάτες αγωνιούν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους.