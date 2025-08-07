Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Νέα στοιχεία έγιναν γνωστά για το ατύχημα στα Νέα Στύρα, με τον νηογνώμονα να καταρρίπτει τα λεγόμενα του καπετάνιου του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ο νηογνώμονας φαίνεται να μην εντόπισε βλάβη στα πηδάλια.

Τι υποστηρίζει ο νηογνώμονας

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15-20 μέτρων. Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προς στιγμήν δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα.

Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Το απόγευμα ξεκινάει η αποκόλληση του πλοίου

Εφόσον δεν προκύψει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των σχετικών διαδικασιών, θα ξεκινήσει νωρίς, σήμερα το απόγευμα η απόπειρα της αποκόλλησης του πλοίου και της ρυμούλκησης του. Σημειώνεται πως ήδη πάνω στο φέρι μποτ έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες.

Aυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρυμουλκά στο σημείο και είναι σε ετοιμότητα. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες.

Οι παραλείψεις

Παραλείψεις εντοπίστηκαν στον χειρισμό του ατυχήματος, για τις οποίες χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα: