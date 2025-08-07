Ακινητοποιημένο στην ξέρα που προσάραξε την περασμένη Τρίτη έξω από τα Στύρα παραμένει το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» – χωρίς ακόμη να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκόλλησή του.

Σύμφωνα με το Mega, έχει εκπονηθεί ασφαλές σχέδιο για την αποκόλλησή του και την ασφαλή ρυμούλκηση προς το λιμάνι και αναμένεται να παραδοθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και να γνωστοποιηθεί στη συνέχεια.

Οι εργασίες στεγανοποίησης στο κήτος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν κατά τόπους ρήγματα μήκους 10 έως 15 μέτρων συνολικά.

«Αυτό που επείγει τώρα είναι να εκτιμηθεί η ζημιά και να δούμε πως θα αποκολληθεί το σκάφος πως θα γίνουν οι επισκευαστικές εργασίες για να ρυμουλκηθεί σωστά αυτό το σχέδιο δεν έχει υποβληθεί ακόμη στις Αρχες της Καρύστου το περιμένουμε μέσα στη μέρα οι πληροφορίες λένε», ανέφερε το πρωί της Πέμπτης στο MEGA ο υφ. Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας.

Ώρες αγωνίας και ταλαιπωρίας για 105 επιβάτες του φέρι μποτ

Μόλις είκοσι λεπτά από την αναχώρηση του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» από το λιμάνι των Νέων Στύρων.

Οι 105 επιβάτες, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά τραντάζονται από απότομο ελιγμό. Το πλοίο προσκρούει σε ξέρα, στη βραχονησίδα Γλάρος, και ακινητοποιείται στο Νότιο Ευβοϊκό. Το καράβι παίρνει επικίνδυνη κλίση. Ακολουθεί τρόμος και πανικός. Μάταια οι επιβάτες αναμένουν κάποια ενημέρωση.

Από τα μεγάφωνα, σιγή. Αλλά και το εννεαμελές πλήρωμα δεν είχε να δώσει καμία εξήγηση ή χρήσιμη πληροφορία τη στιγμή εκείνη.

Οι πρώτες βάρκες ιδιωτών φθάνουν. Δέκα-δεκαπέντε άτομα κάθε φορά αρχίζουν να αποβιβάζονται στις βάρκες. Οι ιδιώτες βοηθούν, αλλά είναι οι μόνοι.

Καμία ενημέρωση από καπετάνιο και πλήρωμα

Επιβάτες στο άγνωστο, με τον φόβο να μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνούσε. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ακόμη και το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο.

Τριάντα πέντε αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες παραμένουν στο γκαράζ του ακινητοποιημένου πλοίου.

Οι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν πότε θα είναι σε θέση να πάρουν τα οχήματα και τα προσωπικά αντικείμενα, που παραμένουν μέσα στο πλοίο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του MEGA, οι επιβάτες του πλοίου αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε.