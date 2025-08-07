Δύσκολη περιγράφεται η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.

Οι δύτες που βούτηξαν στο σημείο για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει την αποκόλληση και τη μεταφορά του.

Για να γίνει αυτό με ασφάλεια χρειάζεται να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης.

Ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε στον ανακριτή ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του πλοίου και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή 08.08.2025.

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Επίσης καταγράφονται ολιγωρίες και παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παραλήψεις

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

– Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

– Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

– Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης

και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Αγγελος Σουλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου από το μεσημέρι βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό, ενώ εμπειρογνώμονες και ναυπηγός θα εκτιμήσουν το μέγεθος τις ζημιάς.

Κίνδυνος να βουλιάξει

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. Ένα με δύο λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό.

Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 – 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας, στο ΕΡΤNews.

Ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή να σπεύσουν να προσφέρουν βοήθεια. Ο κ. Γκίκας τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, παραμένει «ανεξήγητο ως γεγονός» και πρόσθεσε πως, «θα τα δείξει όλα αυτά η ανάκριση» ωστόσο εκτίμησε πως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. «Η ξέρα είναι γνωστή και ξεχωρίζει από το νερό, έχει σήμανση, ένα κεφαλάρι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία – Υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις» δήλωσε ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος ε.α. «Το πλήρωμα δεν ακολούθησε τίποτα από το πρωτόκολλο» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της διαδικασίας αποκόλλησης λέγοντας ότι «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».