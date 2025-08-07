newspaper
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 07:53

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ

Θα χρειαστούν αρκετές ώρες ακόμα για να ρυμουλκηθεί το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα καθώς εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα - Αγία Μαρίνα

Spotlight

Δύσκολη περιγράφεται η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.

Οι δύτες που βούτηξαν στο σημείο για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει την αποκόλληση και τη μεταφορά του.

Για να γίνει αυτό με ασφάλεια χρειάζεται να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης.

Ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε στον ανακριτή ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του πλοίου και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή 08.08.2025.

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Επίσης καταγράφονται ολιγωρίες και παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παραλήψεις

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

– Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν
– Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν
– Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης
και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Αγγελος Σουλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου από το μεσημέρι βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό, ενώ εμπειρογνώμονες και ναυπηγός θα εκτιμήσουν το μέγεθος τις ζημιάς.

Κίνδυνος να βουλιάξει

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. Ένα με δύο λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό.

Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 – 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας, στο ΕΡΤNews.

Ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή να σπεύσουν να προσφέρουν βοήθεια. Ο κ. Γκίκας τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, παραμένει «ανεξήγητο ως γεγονός» και πρόσθεσε πως, «θα τα δείξει όλα αυτά η ανάκριση» ωστόσο εκτίμησε πως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. «Η ξέρα είναι γνωστή και ξεχωρίζει από το νερό, έχει σήμανση, ένα κεφαλάρι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία – Υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις» δήλωσε ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος ε.α. «Το πλήρωμα δεν ακολούθησε τίποτα από το πρωτόκολλο» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της διαδικασίας αποκόλλησης λέγοντας ότι «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
