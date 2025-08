Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Έχουν περάσει τρία χρόνια από το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα της ηθοποιού Αν Χες. Στις 5 Αυγούστου του 2022, η Χες οδηγούσε το Mini Cooper της στη γειτονιά Mar Vista του Λος Άντζελες, όταν προσέκρουσε σε μια οικία. Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που κατέκαψε τόσο το όχημά της όσο και το σπίτι.

Οι πρώτες βοήθειες κατάφεραν να διασώσουν τη Χες από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησής της, η Χες δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της. Στις 11 Αυγούστου 2022, κηρύχθηκε νεκρή.

«Σήμερα χάσαμε ένα λαμπερό φως, μια ευγενική και χαρούμενη ψυχή, μια στοργική μητέρα και μια πιστή φίλη» δήλωσε τότε στο People ένας εκπρόσωπος της σταρ της ταινίας Έξι Μέρες, Επτά Νύχτες, σε μια δήλωση εκ μέρους της οικογένειας και των φίλων της Χες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Heche (@anneheche)

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια του θανατηφόρου ατυχήματος της Αν Χες;

Χρειάστηκαν τουλάχιστον 45 λεπτά για να σβήσουν πλήρως οι φλόγες και να απεγκλωβιστεί η Χες από τα συντρίμμια. Μεταφέρθηκε αρχικά στα επείγοντα του Ronald Reagan UCLA Medical Center. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εγκαυμάτων Grossman, σύμφωνα με το NBC4 Los Angeles.

Στις 11 Αυγούστου, κηρύχθηκε νεκρή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λος Άντζελες. Παρέμεινε σε μηχανική υποστήριξη μέχρι τις 14 Αυγούστου για να καταστεί δυνατή η δωρεά οργάνων.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα, με επίσημη αιτία την εισπνοή καπνού και θερμικά τραύματα, και ένα κάταγμα στο στέρνο ως συμβάλλοντα παράγοντα.

Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η Χες, η οποία έβγαινε με την Έλεν Ντε Τζένερις από το 1997 έως το 2000, ήταν μέλος ενός από τα πρώτα ανοιχτά γκέι γυναικεία ζευγάρια στο Χόλιγουντ

Τι δήλωσαν οι γιοι της Αν Χες για τον θάνατό της;

Η Χες άφησε πίσω της δύο παιδιά: τον Χόμερ, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, ηθοποιό Κόλμαν Λαφόον, και τον Άτλας, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, επίσης ηθοποιό Τζέιμς Τούπερ.

Μετά το θάνατο της Χες, ο Χόμερ μίλησε το People: «Ο αδελφός μου Άτλας και εγώ χάσαμε τη μαμά μας. Μετά από έξι ημέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών διακυμάνσεων, έχω μείνει με μια βαθιά, χωρίς λόγια θλίψη. Ας ελπίσουμε ότι η μαμά μου είναι απαλλαγμένη από τον πόνο και αρχίζει να εξερευνά αυτό που θέλω να φαντάζομαι ως την αιώνια ελευθερία της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Heche (@anneheche)

«Ανάμεσα στους ομοτέχνους της»

Μέρες αργότερα, μια άλλη δήλωση εκ μέρους του Χόμερ περιέγραψε λεπτομερώς τις λεπτομέρειες της ταφής της μητέρας του. «Ο αδελφός μου Άτλας και εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καταπληκτικούς ανθρώπους στο κοιμητήριο Hollywood Forever για την καλοσύνη, τη συμπόνια και τη γενναιοδωρία του πνεύματός τους» ανέφερε.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μαμά μας θα λάτρευε τον χώρο που επιλέξαμε γι’ αυτήν- είναι όμορφος, γαλήνιος και θα είναι ανάμεσα στους ομοτέχνους της στο Χόλιγουντ».

Και συνεχίζει: «Το πιο σημαντικό είναι ότι το Hollywood Forever είναι ένας ζωντανός τόπος, όπου οι άνθρωποι παρακολουθούν ταινίες, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Ήταν η μαμά μας, αλλά η καλοσύνη και το ξεχείλισμα των τελευταίων ημερών μας υπενθύμισε ότι ανήκει επίσης στους θαυμαστές της, στην κοινότητα της ψυχαγωγίας και τώρα στους αιώνες».

«Το πιο έξυπνο άτομο»

Στις 24 Ιανουαρίου 2023 – την ημερομηνία κυκλοφορίας των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Χες, με τίτλο Call Me Anne – ο Άτλας μίλησε δημόσια για τη μητέρα του για πρώτη φορά μετά το θάνατό της.

«Η μητέρα μου ήταν το πιο έξυπνο άτομο που γνώρισα ποτέ» δήλωσε στο Los Angeles Inquisitor. «Πάντα ήξερε πώς να λύσει ένα πρόβλημα ή να βοηθήσει έναν φίλο. Πάντα ήξερε το σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνει. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο ευγνώμων είμαι ή πόσο μου λείπει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Heche (@anneheche)

Η δήλωση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και των συνεργατών της

Πολλοί στο Χόλιγουντ – συμπεριλαμβανομένων πρώην συμπρωταγωνιστών και συνεργατών – μοιράστηκαν θερμά αφιερώματα προς τιμήν της Χες, σε δηλώσεις σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι πολύ λυπημένος που έμαθα για τον τραγικό θάνατο της Αν Χες» δήλωσε ο συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Ήταν μια υπέροχη ηθοποιός και μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω μαζί της στην ταινία Ο πρόεδρος, ένα ροζ σκάνδαλο κι ένας πόλεμος. Θλιβερό! Θλιβερό! Θλιβερό!».

Ο Κέο Μοτσέπε πρώην παρτενέρ της Χες στο Dancing with the Stars, δημοσίευσε ένα σύντομο αλλά συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, γράφοντας: «Σ’ αγαπώ @anneheche». Η κριτής του Dancing with the Stars, Κάρι Αν Ινάμπα, thn τίμησε στο Instagram. «Η Αν ήταν ένα από τα αστέρια στο @dancingwiththestars που πραγματικά άγγιξε την καρδιά μου. Μπορούσα να νιώσω τον πόνο που ένιωθε και μπορούσα επίσης να νιώσω την ανθεκτική και θαρραλέα ψυχή της. Και ήταν συγκινητικό» έγραψε.

Εν τω μεταξύ, η συμπρωταγωνίστρια της Χες στο Catfight, Αλίσια Σίλβερστοουν, έγραψε στον λογαριασμό της: «Ήταν η πιο αγαπημένη μου ηθοποιός με την οποία έχω συνεργαστεί ποτέ … Τόσο παρούσα ζωντανή, κοφτερή, παθιασμένη, συναρπαστική, περίπλοκη, μια εξαιρετική παρτενέρ στη σκηνή».

Η κληρονομιά της Χες

H Αν Χες είχε μια καριέρα δεκαετιών που κάλυπτε την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Πρώτη φορά κέρδισε ευρεία αναγνώριση με τον διπλό της ρόλο στη σαπουνόπερα Another World, ενώ ακολούθησαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ταινίες όπως Volcano, Wag the Dog, I Know What You Did Last Summer, Six Days, Seven Nights και το ριμέικ του Psycho το 1998.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στο βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό έργο Proof το 2002. Το 2004, ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Άλεκ Μπάλντουιν στο Twentieth Century, μια ερμηνεία που της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Tony. Την ίδια χρονιά, κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για τον δευτερεύοντα ρόλο της στην ταινία Gracie’s Choice.

Αργότερα πρωταγωνίστησε στη ρομαντική δραμεντί του ABC Men in Trees από το 2006 έως το 2008. Ήταν επίσης αποδέκτης του βραβείου Stephen F. Kolzak Award του GLAAD το 2000, το οποίο απονέμεται σε ένα μέλος της LGBTQ+ κοινότητας που έχει προωθήσει την αποδοχή.

Η Χες, η οποία έβγαινε με την Έλεν Ντε Τζένερις από το 1997 έως το 2000, ήταν μέλος ενός από τα πρώτα ανοιχτά γκέι γυναικεία ζευγάρια στο Χόλιγουντ. Η Χες έγραψε επίσης δύο απομνημονεύματα: Call Me Crazy, που κυκλοφόρησε το 2001, και Call Me Anne, που κυκλοφόρησε μετά θάνατον το 2023.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Αν Χες, Ντέμι Μουρ και Μπρους Γουίλις / Wikimedia Commons