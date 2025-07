Connie Francis: Πέθανε η τραγουδίστρια της ποπ και κάντρι σε ηλικία 87 χρόνων

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Connie Francis σε ηλικία 87 ετών, το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της τραγουδίστριας της ποπ και κάντρι γνωστοποίησε ο φίλος της Ρον Ρόμπερτς, ο οποίος που το ανακοίνωσε στο Facebook.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της από τον φίλο της Ρον Ρόμπερτς

«Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ. Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που μαθαίνουν για αυτά τα θλιβερά νέα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν αργότερα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Connie Francis: Τα σοβαρά προβλήματα υγείας της και οι ακυρώσεις των εμφανίσεων της

Τον περασμένο μήνα, η Φράνσις ακύρωσε μια εμφάνιση της καθώς νοσηλεύτηκε και μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω «ακραίου πόνου». Στις 2 Ιουλίου, η Φράνσις έγραψε στο Facebook: «Όπως πολλοί από εσάς ίσως έχετε μάθει, είμαι πίσω στο νοσοκομείο όπου υποβάλλομαι σε εξετάσεις και ελέγχους για να προσδιοριστεί η αιτία/οι αιτία/ες του ακραίου πόνου που βιώνω».

Η καλλιτεχνική διαδρομή και οι δύσκολες στιγμές

Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε το 1937 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ ως Κοντσέτα Ρόζα Μαρία Φρανκονέρο. Ενθαρρύνθηκε από μικρή να ασχοληθεί με το τραγούδι και έκανε τα πρώτα της βήματα ως έφηβη στην τηλεόραση.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1958 με τη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Who’s Sorry Now», που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Στα ’60s, επιτυχία έκαναν τα τραγούδια της«Stupid Cupid», «Lipstick on Your Collar», «Where the Boys Are» και «Vacation».

Η ζωή της όμως σημαδεύτηκε από τον βιασμό της σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 1974, ένα γεγονός που την οδήγησε σε πολυετή απομόνωση και ψυχολογικές δυσκολίες.

Η αυτοβιογραφία «Who’s Sorry Now»

Μετά από χρόνια νομικής μάχης, εξασφάλισε αποζημίωση 2,5 εκατ. δολαρίων, συμβάλλοντας καθοριστικά σε αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας των ξενοδοχείων. Το 1984 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της «Who’s Sorry Now», ενώ το 1989 επέστρεψε στη δισκογραφία και τις περιοδείες. Το 2018 ανακοίνωσε την οριστική της αποχώρηση από το τραγούδι.