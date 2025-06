O Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τους Kneecap στο Glastonbury, όσο εμείς τους περιμένουμε στο Rockwave

Καθώς περπατάω από το σπίτι μου προς το γραφείο, ο ζεστός αέρας καίει κάθε εκατοστό του δέρματος μου. «Λίβας!» φωνάζει ένας εμφανέστατα ταλαιπωρημένος άντρας με μακριά μαύρα μαλλιά και ένα ξύλινο μενταγιόν. Τον κοιτάω, γελάω, και συνεχίζω με γοργά βήματα, γιατί ως συνήθως έχω αργήσει. «Εντάξει η Αθήνα βράζει, αλλά έχει και τα ωραία της», σκέφτομαι. Και το playlist στο Spotify έρχεται να επιβεβαιώσει τη σκέψη μου. «Πώς γίνεται το Spotify να σου φτιάξει τη διάθεση ενώ έχει 38 βαθμούς και περπατάς στη Συγγρού;» πιθανότατα να αναρωτιέστε. Είναι απλό, σας απαντώ εγώ: από τα ακουστικά ακούω τους Kneecap να ραπάρουν: «A good night out, they forgot all about / The time that I said something like ‘brits out’».

«Εντάξει αλλά αυτό που κολλάει με την πόλη και τους βαθμούς κελσίου;» σκέφτεστε εσείς τώρα.

«Παιδιά, ξυπνήστε, έρχονται στη Μαλακάσα στις 13 Ιουλίου με τους Cypress Hill και το άνοιγμα κάνει ο Lobo!», σας φωνάζω εγώ, λίγο σαστισμένη.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει το Rockwave Festival (εμείς ευχαριστούμε για το line up, όρθια – inside αστείο του TikTok μην δίνετε σημασία όσοι δεν ασχολείστε με την εν λόγω εφαρμογή) στο δελτίο τύπου για το event: «Λίγο πριν τους Kneecap θα εμφανιστούν οι Jaul x Stolen Mic με τον DJ Unwound στα decks. Το show θα ανοίξει ο LOBO και κάπως έτσι έχουμε το απόλυτο line up».

Και δεν έχουν άδικο.

Οι ράπερ από το Μπέλφαστ έχουν κατακλύσει εφημερίδες, sites και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια για όλους τους σωστούς λόγους που θα μας πάρει μια ζωή να απαριθμήσουμε: να μιλήσουμε για την βιογραφική ομώνυμη ταινία για δύο νεαρούς άνδρες που προσπαθούν να βγάλουν λίγο χρήμα και έναν καθηγητή που ενώνεται μαζί τους για να δημιουργήσουν ένα crew που θα ραπάρει στα γαέλικα, υπενθυμίζοντας μας ότι η γλώσσα είναι γή και ύδωρ -και δεν υποτάσσεται σε τυράννους όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ, ας πούμε (καθόλου τυχαίο παράδειγμα);

Μπορούμε και να αναφερθούμε στο γεγονός ότι έχουν στο ενεργητικό τους κομμάτια όπως H.O.O.D, Better Way To Live, Caerta, Sick In the Head, Your Sniffer Dogs Are Shite, Bouncers, με τελευταία κυκλοφορία το single THE RECAP; Ή μήπως να πούμε δύο λόγια για το γεγονός ότι όταν ραπάρουν τα κομμάτια τους live το κοινό παραληρεί φωνάζωντας τις ρίμες τους με τρεμάμενη φωνή, το σύνθημα που όλους μας ενώνει: «Free Palestine (Λευτεριά στην Παλαιστίνη)» και κάποια άτακτα λόγια για πρώην Βρετανίδες πρωθυπουργούς που δεν θα κατονομάσουμε -ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θίγουμε;

Οι Kneecap δεν έχουν μόνο skills στο ραπ – έχουν ψυχή. Και, επειδή έχουμε βαρεθεί τους χλιαρούς καλλιτέχνες που μετράνε κάθε τους λέξη μην τους κρεμάσουν στα μανταλάκια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης ή μήπως τους ακυρώσουν τις εμφανίσεις τα βαρύγδουπα festival σε Ευρώπη και Αμερική, επειδή μιλάνε ενάντια σε μια συνεχιζόμενη γενοκτονία, ας κατευθυνθούμε όλοι μαζί προς Μαλακάσα για ένα live μεγατόνων.

Απλά σκεφτείτε το: Μια Κυριακή του Ιουλίου που θα αναθεματίζετε τη τύχη σας που έχετε ξεμείνει στην Αθήνα, θα ακούσετε underground ραπ, τους αγαπημένους Βορειοιρλανδούς να σας ραπάρουν ότι πρέπει να βγάλετε τους Βρετανούς έξω (not your tits, παρόλο που ο τίτλος – λογοπαίγνιο «Get Your Brits Out» θα σας έχει μπερδέψει λίγο) και το κερασάκι στην τούρτα; Tequila sunrise, Cypress Hill και τα μυαλά στα κάγκελα καθώς θα τους ακούτε να σας ρωτάνε, ενώ ραπάρουν «Who you trying to get crazy with ése? Don’t you know I’m loco?».

Υστερόγραφο: O Κιρ Στάρμερ μπορεί να μην θέλει τους Kneecap στο Glastonbury, εμείς πάντως τους θέλουμε στο Rockwave.

